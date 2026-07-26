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PRED UZVRAT /

Varaždinovi protivnici slavili nakon preokreta protiv momčadi dva dojučerašnja HNL-ovca

Varaždinovi protivnici slavili nakon preokreta protiv momčadi dva dojučerašnja HNL-ovca
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Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

Varaždin je pobijedio u prvoj utakmici na domaćem terenu 3-2

26.7.2026.
20:20
Sportski.net
Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL
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Češki Jablonec odigrao je utakmicu prvog kola češkog prvenstva uoči uzvratne utakmice protiv Varaždina u drugom pretkolu Konferencijske lige.

Jablonec je došao do pobjede u prvom kolu i to nakon preokreta protiv Sigme Olomouc i tako poslao poruku Varaždinu pred uzvrat. Sigma je povela u osmoj minuti pogotkom Louisa Lurvinka i tu su prednost zadržali do poluvremena. U 58. minuti domaći Jablonec je izjednačio preko Martina Cedidle, a u 67. je Jan Suchan zabio za preokret i pobjedu Jabloneca u prvom kolu.

Podsjetimo, Varaždin je pobijedio u prvoj utakmici na domaćem terenu 3-2, a uzvrat se igra u četvrtak u Jablonecu u 18 sati. Varaždinci HNL sezonu započinju vikend nakon druge utakmice s Jablonecom. Zanimljivo, u ovoj utakmici su za Sigmu debitirali Fabijan Krivak i Marko Soldo koji su stigli iz Lokomotive, odnosno Dinama. Obojica su iz igre izašli u 60. minuti, a Krivak je upisao i asistenciju.

Dinamov protivnik Thun je u subotu također došao do pobjede nakon preokreta 3-1 protiv Luzerna na gostovanju. Protivnici Rijeke i Hajduka, Derry City i Pafos nisu igrali ovoga vikenda.

DinamoNk VaraždinKonferencijska LigaFabijan KrivakMarko Soldo
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