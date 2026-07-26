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PRIČA IDE DALJE /

Dinamo poslao ponudu za Nsokija: Evo koliko nude, a koliko PSG traži

Dinamo poslao ponudu za Nsokija: Evo koliko nude, a koliko PSG traži
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Foto: Julien Mattia/Zuma Press/Profimedia

PSG nije sklon "tek tako" pustiti igrača kojeg smatra velikim talentom, te pregovori i dalje traju.

26.7.2026.
14:13
Sportski.net
Julien Mattia/Zuma Press/Profimedia
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Već se neko vrijeme govori o Noahu Nsokiju kao novom pojačanju Dinama. Igračev agent i otac već su bili u Zagrebu i ostali oduševljeni, a veliki talent PSG-a odabrao je upravo Dinamo kao svoj novi klub.

Priča je, dakle, vrlo ozbiljna. Igrač je blizu Maksimira, ali trenutno traje onaj najteži dio posla – dogovor između klubova. PSG nije sklon "tek tako" pustiti igrača kojeg smatra velikim talentom te je od Dinama navodno zatražio milijun i 500 tisuća eura odštete te 20 posto od idućeg transfer.

Dinamo nije spreman toliko platiti, ali je poslao svoju ponudu u Pariz. Prema Sportskim novostima, ona iznosi 700 tisuća eura i 10 posto od idućeg transfera. Hoće li to biti dovoljno, tek treba vidjeti, ali jasno je kako su u Zagrebu "zagrizli" za igrača koji primarno igra na lijevom krilu, ali može pokriti i poziciju ofenzivnog veznjaka.

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi VOYO. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.

DinamoTransferPsg
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