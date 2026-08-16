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VELIČANSTVENO /

Nevjerojatna Sara Kolak nakon 10 godina ponovno ispisala povijest: 'Nikad nisam odustala'

Nevjerojatna Sara Kolak nakon 10 godina ponovno ispisala povijest: 'Nikad nisam odustala'
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Foto: Mike Egerton, PA Images/Alamy/Profimedia

'Ovo je veličanstvena pobjeda. Napokon, nakon deset godina, ponovno jedno veliko zlato. Tijekom svih tih godina nikada nisam odustala i ponosna sam na to. Danas sam se borila i vjerovala u sebe'

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Silvijo Maksan
Sport naš svagdašnji nije samo fraza. Na Net.hr-u od 2014.
Svi članci autora >
16.8.2026.
23:59
Mike Egerton, PA Images/Alamy/Profimedia
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Hrvatska bacačica koplja Sara Kolak (31) osvojila je naslov u Birminghamu na Europskom atletskom prvenstvu. Do zlata je stigla hicem od 62,43 metra, koji je izvela već u prvoj seriji finala, a konkurencija do kraja natjecanja nije uspjela nadmašiti taj rezultat.

Kolak je tako osvojila prvu medalju na velikim natjecanjima nakon punih deset godina, još od 2016., kada je postala olimpijska pobjednica u Rio de Janeiru. Nakon svih izazova kroz koje je prošla u karijeri, hrvatska atletičarka ponovno se vratila na pobjedničko postolje i popela, po prvi put u karijeri, na europski tron.

Nakon velikog trijumfa nije skrivala sreću i ponos.

"Ovo je veličanstvena pobjeda. Napokon, nakon deset godina, ponovno jedno veliko zlato. Tijekom svih tih godina nikada nisam odustala i ponosna sam na to. Danas sam se borila i vjerovala u sebe. Zahvaljujući ovoj sjajnoj publici uspjela sam čak i uživati u natjecanju. Malo smo se borile s vjetrom, ali uspjela sam“, poručila je nova europska prvakinja u nedjelju navečer, prenosi njezine riječi web site European athletics.com. 

 

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