Nevjerojatna Sara Kolak nakon 10 godina ponovno ispisala povijest: 'Nikad nisam odustala'

Hrvatska bacačica koplja Sara Kolak (31) osvojila je naslov u Birminghamu na Europskom atletskom prvenstvu. Do zlata je stigla hicem od 62,43 metra, koji je izvela već u prvoj seriji finala, a konkurencija do kraja natjecanja nije uspjela nadmašiti taj rezultat.

Kolak je tako osvojila prvu medalju na velikim natjecanjima nakon punih deset godina, još od 2016., kada je postala olimpijska pobjednica u Rio de Janeiru. Nakon svih izazova kroz koje je prošla u karijeri, hrvatska atletičarka ponovno se vratila na pobjedničko postolje i popela, po prvi put u karijeri, na europski tron.

Nakon velikog trijumfa nije skrivala sreću i ponos.

"Ovo je veličanstvena pobjeda. Napokon, nakon deset godina, ponovno jedno veliko zlato. Tijekom svih tih godina nikada nisam odustala i ponosna sam na to. Danas sam se borila i vjerovala u sebe. Zahvaljujući ovoj sjajnoj publici uspjela sam čak i uživati u natjecanju. Malo smo se borile s vjetrom, ali uspjela sam“, poručila je nova europska prvakinja u nedjelju navečer, prenosi njezine riječi web site European athletics.com.