Ljudi, je li to moguće? Senzacija: Čudesna Sara Kolak je prvakinja Europe

Senzacija u Birminghamu! Najbolja hrvatska bacačica koplja Sara Kolak (31) osvojila je naslov europske prvakinje na EP u atletici, zahvaljujući sjajnom hicu od 62,43 metra u prvoj seriji. Do velikog uspjeha stigla je deset godina nakon olimpijskog čuda u Rio de Janeiru.

Nakon trijumfa u Brazilu dugo je pokušavala pronaći formu s početka karijere. Na posljednjim Olimpijskim igrama u Parizu zauzela je četvrto mjesto, a sada se vratila na postolje velikih natjecanja. Nadmašila je broncu s Europskog prvenstva u Amsterdamu 2016. i prvi put postala prvakinja Starog kontinenta.

Foto: Ben STANSALL/AFP/Profimedia

Ludbrežanka je imala svih šest ispravnih hitaca, ali se nakon uvodne serije više nije uspjela približiti pobjedničkoj daljini. U nastavku je bacala 59,17, 58,67, 57,85 i 60,49 metara. Kada je već bilo jasno da joj pripada zlato, natjecanje je zaključila vrlo dobrim hicem od 61,37 metara.

Foto: Ben STANSALL/AFP/Profimedia

Pobjednički rezultat bio je tek nešto slabiji od njezina najboljeg ovosezonskog ostvarenja. U lipnju je u češkoj Ostravi bacila 62,61 metar, što je osmi najbolji rezultat sezone u ženskom koplju. Najveći hitac ipak je sačuvala za najvažnije natjecanje. Hrvatski rekord od 68,43 metra postavila je još 2017. godine.

Srebrnu medalju osvojila je Njemica Julia Ulbricht s 61,53 metra, dok je bronca pripala Srpkinji Adriani Vilagoš, koja je bacila 60,93 metra. Bez odličja je ostala Norvežanka Sigrid Borge, iako je u svibnju ostvarila najbolji rezultat sezone od točno 65 metara. U Birminghamu je s hicem od 59,98 metara završila na četvrtom mjestu.

REZULTATI:

1 SARA KOLAK (HRV) 62.43m

2 Julia Ulbricht (Njem) 61.53

3 Adriana Vilagoš (Srb) 60.93

4 Sigrid Borge (Nor) 59.98

5 Alizee Minard (Fra) 59.81

6 Esra Turkmen (Tur) 59.29

7 Paola Padovan (Ita) 58.91

8 Malgorzata Maslak-Glugla (Polj) 58.51