Vatrogasci Makarske rivijere na nogama, ispaljene četiri signalne rakete: 'Krajnje neodgovorno'

Vatrogasne postrojbe s Makarske rivijere mobilizirane su večeras nakon što su ispaljene najmanje četiri signalne rakete. Prema prvim informacijama, rakete su možda ispaljene s mora, a vatrogasci su reagirali zbog opasnosti od izbijanja požara.

Kako neslužbeno doznaje Dalmacija Danas, vatrogasci nisu bili unaprijed obaviješteni o ispaljivanju signalnih raketa. Takvo ponašanje krajnje je neodgovorno, osobito nakon velikih požara koji su posljednjih dana izbili na području Dalmacije, smatraju vatrogasci.

Signalne rakete nisu bezazlene

Signalne rakete nisu nimalo bezazlene. One razvijaju iznimno visoku temperaturu, a njihovi užareni dijelovi nakon ispaljivanja padaju na tlo i predstavljaju ozbiljnu prijetnju. U vrijeme velike suše dovoljna je samo mala iskra da vatra plane u nekoliko sekundi.

Posebnu opasnost predstavljaju borove šume kroz koje se požar može brzo širiti, kao i vjetar koji plamen i žar može prenijeti na veliku udaljenost. Ako rakete padnu u naseljeno područje, mogu zapaliti krovove, tende i drugu imovinu. Situaciju dodatno komplicira mogućnost da više ispaljenih raketa istovremeno izazove požare na različitim lokacijama, od kojih su neke možda na nepristupačnom terenu.

Počinitelj nepoznat

Zasad nema službenih informacija o tome tko je ispalio rakete niti koji je bio motiv. Iako je preuranjeno govoriti o namjernom izazivanju požara, ispaljivanje više raketa u uvjetima velike požarne opasnosti izazvalo je ozbiljnu zabrinutost među vatrogascima.

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