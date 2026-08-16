Uhićene četiri osobe zbog sumnje u podmetanje požara: Policija ih pronašla u sumnjivom vozilu

Veliki požar koji je u četvrtak i petak zahvatio omiško područje stavljen je pod kontrolu, no iza sebe je ostavio goleme posljedice. U požaru je jedna osoba poginula, dok je desetak ljudi teško ozlijeđeno.

U KBC-u Split liječi se sedmero pacijenata, od kojih su četiri na respiratoru u jedinici intenzivnog liječenja. Troje teško opečenih pacijenata prebačeno je u Zagreb, gdje se liječnici bore za njihove živote. Identitet poginule osobe još nije službeno potvrđen.

Na omiškom području i dalje traje sanacija. Na terenu je i više od 200 radnika HEP-a, a očekuje se da će većina korisnika biti ponovno priključena na tijekom današnjeg dana. Župan Blaženko Boban proglasio je prirodnu nepogodu za područje Omiša. Policija i DORH nastavljaju istragu o uzroku požara, a izuzete su i snimke nadzornih kamera.

Istodobno, vatrogasci su tijekom subote imali pune ruke posla i na drugim područjima Dalmacije. Ponovno se aktivirao požar na Dugom otoku, kod Savara. Požar je kasnije stavljen pod kontrolu, ali je teren iznimno zahtjevan i zemaljske snage ostale su na sanaciji.

Aktivni su bili i požari kod Galovca i na Dinari, gdje je požar iz BiH prešao na hrvatski teritorij. Na Dinari su angažirani deseci vatrogasaca, pripadnici Hrvatske kopnene vojske i protupožarni zrakoplovi.

Na Pelješcu se nastavlja sanacija požara kod Kune Pelješke, gdje je izgorjelo oko 500 hektara borove šume. Situacija je povoljnija, a vatrogasci uz pomoć helikoptera saniraju teško pristupačne dijelove.

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Uhićene četiri osobe zbog sumnje u podmetanje požara

9.00 - Četiri osobe uhićene su na širem benkovačkom području zbog sumnje da se mogu dovesti u vezu s izazivanjem požara.

Policija je reagirala nakon dojave građana o sumnjivom ponašanju sinoć nakon 20 sati.

Policija ih je u kratkom roku locirala i zaustavili su sumnjivo vozilo.

U vozilu su se nalazile četiri osobe koje su uhićene i dovedene u službene prostorije policije.

Nad četvero uhićenih trenutačno se provodi kriminalističko istraživanje, kojim bi se trebale utvrditi sve okolnosti njihova kretanja i moguće povezanosti s izazivanjem požara na zadarskom području.

Najnovije stanje na požarištima

8.30 - Iako su veći požari na području Zadarske županije lokalizirani, vatrogasci i dalje dežuraju na požarištima i natapaju rubne dijelove kako bi spriječili ponovno aktiviranje vatre.

Zapovjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije Matej Rudić za Net.hr kazao je da se i dalje dežura na požarištima u Ninskim Stanovima i Žeravi, na području Galovca i Prkosa, kao i na Dugom otoku, gdje je požar izbio u petak navečer.

Najveće požarište trenutno je ono na Dugom otoku. Riječ je o velikoj opožarenoj površini krškog terena, zbog čega vatrogasci moraju kontinuirano natapati rubne dijelove.

Poseban oprez potreban je u poslijepodnevnim satima, kada se očekuje jačanje vjetra.

"Moramo biti na oprezu kako se požar ne bi ponovno aktivirao", kazao je zapovjednik, dodajući da će na Dugom otoku biti potrebno još danima dežurati, obilaziti teren i natapati rubne dijelove požarišta.

Vatrogasci su tijekom jučerašnjeg dana, ali i tijekom noći, intervenirali i na više požara otvorenog prostora na području Benkovca.

Požari su izbili u Biljanima, Lišanima Tinjskim, Zapužanama, Zagradu, Dobropoljcima, u Biogradu na Torovima i Privlaci. Zahvaljujući brzoj intervenciji, svi su požari vrlo brzo stavljeni pod nadzor.

Zapovjednik ističe kako su svi veći požari trenutno lokalizirani, no na požarištima se i dalje dežura i nadziru se rubni dijelovi kako bi se spriječilo ponovno rasplamsavanje.

"Situacija je povoljna. Svi su požari lokalizirani, ali na svima se dežura i natapaju se rubni dijelovi", zaključio je.

Podrška ozlijeđenom vatrogascu

Splitski vatrogasci posjetili su svog kolegu Juru, ozlijeđenog tijekom gašenja velikog požara na omiškom području.

Jure se kao dobrovoljac nalazio na prvoj crti obrane Omiša. No, tijekom intervencije zadobio je ozljede zbog kojih je završio u bolnici.

U KBC-u Split posjetila ga je njegova druga smjena, kako bi mu pružili podršku i poželjeli što brži oporavak.

"Jure, cijela postrojba je uz tebe. Želimo ti brz i potpun oporavak i što skoriji povratak među svoje", poručili su mu kolege.

DORH pokrenuo istragu

Nakon velikog požara koji je 13. kolovoza izbio na području Lokve Rogoznice, Državno odvjetništvo pokrenulo je detaljnu istragu kako bi se utvrdilo kako je požar nastao i što je dovelo do tragedije.

Požar je izbio oko 20 sati u šumskom području uz cestu, a zbog snažnog vjetra brzo se proširio sve do Omiša. Vatra je zahvatila područje dugo oko 23 kilometra i široko oko 1,5 kilometara, pri čemu je izgorjelo oko 1000 hektara.

Foto: RTL Danas

U požaru je poginuo jedan muškarac, a 38 osoba je ozlijeđeno, dok ih je deset zbog težine ozljeda zadržano u bolnici. Osim ljudskih žrtava, velika je i materijalna šteta – izgorjele su kuće, drugi objekti i brojni automobili.

Istražitelji su obavili očevid na mjestu gdje je požar počeo, kao i na području Male Luke kod Stanića, gdje je pronađeno tijelo stradalog muškarca. Kako bi se utvrdio njegov identitet i točan uzrok smrti, naložene su obdukcija i DNK analiza.

Također su izuzete snimke nadzornih kamera s područja zahvaćenog požarom, a planirano je i detaljno snimanje opožarenog područja te fotografiranje uništenih objekata i vozila.

Očevid je nastavljen 15. kolovoza uz pomoć stručnjaka za kemijsko-fizikalna vještačenja iz Centra „Ivan Vučetić“. Na mjestu izbijanja požara prikupljeni su materijalni uzorci koji će biti dodatno analizirani.

Sumnje da je požar u Omišu podmetnut

Požar koji je krenuo iz Lokve Rogoznice vrlo se brzo proširio omiškim područjem i zahvatio oko tisuću hektara, pri čemu su izgorjele kuće, automobili i druga imovina. U najtežim trenucima stanovnici su morali napustiti svoje domove i tražiti sigurnost.

Među onima koji su pomagali ljudima bio je i župnik iz Lokve Rogoznice Nikola Bodrožić. Tijekom požara uključio se u spašavanje i pomagao stanovnicima koji su se pokušavali skloniti pred vatrom. Nakon svega što je vidio, Bodrožić smatra da požar nije nastao slučajno, već sumnja da je podmetnut.

Foto: RTL Danas

Prema njegovim riječima, brzina kojom se vatra širila i okolnosti u kojima je požar izbio bude sumnju da je riječ o namjernom izazivanju požara.

Bodrožić je nakon svega posebno istaknuo koliko je situacija bila ozbiljna te koliko su ljudi bili ugroženi. Požar je u svega nekoliko sati napravio ogromnu štetu, a stanovnici su se našli u situaciji u kojoj su morali spašavati živu glavu i napuštati svoje domove.

Omiš počinje zbrajati štetu

Nakon velikog požara na omiškom području, koji je zahvatio oko 1000 hektara i iza sebe ostavio veliku materijalnu štetu, uskoro počinje službeno popisivanje štete. Gradonačelnik Omiša Zvonko Močić najavio je da će gradske ekipe prvo obići teren i napraviti preliminarnu procjenu, nakon čega će građani dobiti rok i upute za prijavu štete. Potom će stručne komisije napraviti službenu procjenu koja će biti proslijeđena Županiji i nadležnim državnim tijelima.

Foto: RTL Danas

Šteta će se popisivati na kućama, automobilima, ugostiteljskim objektima i drugoj imovini. Država je najavila značajna sredstva za pomoć i obeštećenje građana, a konačni iznos ovisit će o stvarno utvrđenoj šteti i potrebnoj dokumentaciji. Gradonačelnik očekuje da bi cijeli proces mogao trajati nekoliko mjeseci.

Istodobno se radi na sanaciji posljedica požara. Oko 200 radnika HEP-a i kooperanata radi na obnovi električne mreže, a cilj je što prije vratiti opskrbu električnom energijom. Evakuirani građani već su se vratili svojim kućama, dok Grad zasad više ne treba dodatne donacije u obliku hrane i potrepština.

Gradonačelnik je posebno zahvalio vatrogascima koji su, unatoč razmjerima požara, uspjeli spriječiti još veću katastrofu i spasiti velik broj kuća. Poruka građanima je da će pomoć Grada i države uslijediti, a prvi konkretan korak bit će upravo službeno popisivanje i procjena nastale štete.