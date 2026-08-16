Moskva na udaru više od 600 dronova, Kijev gađan balističkim raketama: Rat ušao u novu fazu?

Rusija je u nedjelju objavila da je Ukrajina tijekom noći pokrenula snažni napad na područje Moskve ispalivši više od 600 dronova.

Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da je 201 dron uništila protuzračna obrana Moskovske regije, dok je većina presretnuta prije ulaska u to područje.

Rekao je da su tri osobe ozlijeđene u napadima, ali nije dao informacije o mogućoj šteti.

Dnevni list Kyiv Independent izvijestio je da su ukrajinske snage ciljale skladište ruskog online maloprodajnog diva Wildberries i industrijske lokacije u gradovima diljem regije.

Od početka ruske invazije u veljači 2022., ruski glavni grad, smješten nekoliko stotina kilometara od prvih crta bojišnice, rjeđe je bio meta napada od ruskih regija uz granicu s Ukrajinom.

Ali posljednjih mjeseci postao je sve češća meta jer kijevska vojska intenzivira napade dugog dometa na ruski teritorij.

Ukrajinske vlasti ranije su izvijestile da je Rusija pokrenula novi napad balističkim raketama tijekom noći na Kijev.

Gradonačelnik Vitalij Kličko objavio je da su se eksplozije čule u glavnom gradu Ukrajine i pozvao stanovnike da ostanu u skloništima dok su hitne službe izašle na teren.

Požari su prijavljeni na više lokacija, napisao je Kličko na Telegramu.

Kijevska vojna uprava izvijestila je o tri ozlijeđene osobe u napadu, koji je, prema hitnim službama, uzrokovao veliki požar na tržnici.

Ukrajinsko ratno zrakoplovstvo priopćilo je da su razne vrste projektila ispaljene i na druge dijelove zemlje, uključujući gradove Kremenčuk i Krivij Rih.

Ukrajina se već više od četiri godine bori protiv ruske invazije.

Kijev je više puta upozorio na smanjenje zaliha raketa presretača za svoje sustave protuzračne obrane Patriot, koji se koriste za obranu od napada balističkim raketama.

Vlasti u obje zemlje izvijestile su o ukupno šest smrtnih slučajeva tijekom noći: tri u ruskoj Rostovskoj regiji na jugozapadu zemlje i tri u Ukrajini, uključujući dva u Zaporiškoj regiji i jedan u Krivij Rogu.

Prema izvješću Misije UN-a za praćenje ljudskih prava u Ukrajini (HRMMU), prošli mjesec bio je najsmrtonosniji za civile u Ukrajini od svibnja 2022., s 437 smrtnih slučajeva i 2610 ozljeda.

Ukrajinski glavni grad, Kijev, pretrpio je posebno velik broj žrtava, s najmanje 54 smrtna slučaja i 202 ozlijeđenih.

Ruske snage više su puta pokrenule masovna bombardiranja Kijeva, koristeći balističke i krstareće rakete.

Početkom kolovoza, u nizu napada na grad ubijeno je najmanje 17 ljudi u Kijevu i okolnoj regiji, dok Ukrajina, suočena s nedostatkom presretača, nije uspjela oboriti niti jednu rusku raketu.