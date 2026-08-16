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UŠAO U GODINE /

Đoković prošao kroz agoniju pa doživio bolan poraz: 'Nije mi prvi put'

Đoković prošao kroz agoniju pa doživio bolan poraz: 'Nije mi prvi put'
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Foto: Debby Wong/Alamy/Profimedia

Đoković je nakon susreta priznao da se već nekoliko godina bori s problemima

16.8.2026.
8:54
Sportski.net
Debby Wong/Alamy/Profimedia
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Novak Đoković doživio je neugodan poraz u drugom kolu Mastersa u Cincinnatiju. Srpskog tenisača, koji je u prvom setu slavio 6:2, svladao je 14 godina mlađi Argentinac Thiago Agustin Tirante sa 2:6, 6:4, 6:4.

Đokoviću su velike probleme stvarali teški vremenski uvjeti, uz oko 30 stupnjeva i više od 75 posto vlage. Nakon iscrpljujućeg gema zatražio je liječničku pomoć, povraćao, a u jednom trenutku svom je timu poručio: „Otkazuju mi noge.“

Unatoč problemima, pokušao je nastaviti meč, no Tirante je u završnici trećeg seta napravio ključni break i stigao do najveće pobjede u karijeri.

Đoković je nakon susreta priznao da se već nekoliko godina bori s problemima koje dodatno pogoršavaju vrućina i velika vlaga. Kapaciteti njegova tijela bili su na rubu, ali borio se do kraja.

Novak đoković
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