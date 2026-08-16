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VOZAČ PRIVEDEN /

Užas na autocesti u Mađarskoj: Bus pun putnika sletio s ceste! 12 ljudi poginulo

Užas na autocesti u Mađarskoj: Bus pun putnika sletio s ceste! 12 ljudi poginulo
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Foto: Net.hr

Državna novinska agencija MTI izvijestila je da je u autobusu bilo 57 putnika i dva vozača

16.8.2026.
9:00
Hina
Net.hr
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Dvanaest ljudi poginulo je, a najmanje 10 ozlijeđeno u nesreći poljskog autobusa koji se prevrnuo noću na autocesti u istočnoj Mađarskoj, objavio je mađarski premijer Peter Magyar u nedjelju ujutro na Facebooku.

Autobus je u nedjelju rano ujutro u blizini grada Mezokeresztesa u istočnoj Mađarskoj sletio u jarak i prevrnuo se, priopćila je policija. Autobus je vozio autocestom prema gradu Nyiregyhazi kada se dogodila nesreća.

Državna novinska agencija MTI izvijestila je da je u autobusu bilo 57 putnika i dva vozača.

"Autobus s poljskom registracijom koji je vozio autocestom M3 prema Nyiregyhazi... skrenuo je s ravnog dijela ceste u jarak i prevrnuo se. Preliminarne informacije sugeriraju da je vozač vjerojatno zaspao", objavila je policija na svojoj internetskoj stranici.

Dvanaest osoba izgubilo je život, a nekoliko ih je ozlijeđeno u nesreći, rekla je policija, dodajući da je vozač autobusa priveden.

Ozlijeđeni su prevezeni u bolnicu.

MađarskaAutobusPrometna Nesreća
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