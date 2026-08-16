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UHIĆEN JE /

Krvavi obračun na zadarskim Jazinama: Strani državljanin ozlijedio muškarca, pa bježao od policije

Krvavi obračun na zadarskim Jazinama: Strani državljanin ozlijedio muškarca, pa bježao od policije
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Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija

Nad osumnjičenim stranim državljaninom u tijeku je kriminalističko istraživanje, kojim će se utvrditi sve okolnosti ovog događaja

16.8.2026.
9:52
danas.hr
Hrvoje Jelavic/PIXSELL/Ilustracija
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Burno je bilo sinoć na zadarskim Jazinama, gdje je svađa vrlo brzo eskalirala u fizički obračun.

Zadarska policije potvrdila je da se incident dogodio na području Jazina te da je nakon verbalnog sukoba, strani državljanin oštrim je predmetom ozlijedio muškarca(40).

Policija je ubrzo nakon dojave pronašla i uhitila osumnjičenog muškarca. Tijekom policijskog postupanja pružao je aktivni otpor, pokušao se udaljiti te vrijeđao i omalovažavao policajce.

Ozlijeđeni 40-godišnjak prevezen je u Opću bolnicu Zadar, gdje mu je pružena liječnička pomoć.

Nad osumnjičenim stranim državljaninom u tijeku je kriminalističko istraživanje, kojim će se utvrditi sve okolnosti ovog događaja.

ZadarPolicija
komentara
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