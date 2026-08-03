Situacija je ozbiljna, neki već poduzimaju mjere: Pozvali sve na štednju

S otoka Krka stiže apel za štednju vode jer je razina na izvorištima rekordno niska. Domaće stanovništvo i turiste poziva se na odgovorno ponašanje kako bi se izbjegle redukcije.

Na izvorištu Ponikve vodomjer pokazuje 17,31 metar nadmorske visine, što je među najnižim razinama u posljednjih 40 godina. Grad Krk i još šest otočnih općina zato su stanovnike i posjetitelje pozvali da vodu ne troše bez potrebe.

"Još uvijek ima dovoljno vode, ali moramo biti pažljivi i oprezni i zato smo pozvali ljude na određene mjere štednje, odnosno da budu pažljivi s vodom. Nisu to nikakve značajne mjere štednje, ali da budu pažljivi i da ne troše vodu bez razloga", rekao je načelnik Općine Punat Daniel Strčić.

Manje zalijevanja i punjenja bazena

S posljedicama suše susreću se i lokalni proizvođači. Arif Tairi, koji prodaje voće i povrće nabavljeno od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, kaže da iz vlastitog iskustva zna koliko je teško kada nedostaje vode.

„Priroda je priroda, ne možeš protiv toga. Ipak se mora zalijevati, ali nije to to. Mora se štedjeti. Vode nedostaje svugdje, rijeke su suhe i to je najgore“, rekao je.

Iznajmljivače se poziva da pripaze na punjenje bazena, stanovnike da ne peru automobile, a turiste da izbjegavaju tuširanje na plažama.

"Naravno da ćemo biti oprezni. Nećemo se tuširati na plaži. Navečer ćemo otići i otuširati se", rekla je Tara iz Slovenije.

Krk ima oko 19.900 stanovnika, no tijekom turističke sezone na otoku dnevno boravi oko 150.000 ljudi, zbog čega potrošnja vode znatno raste.

"S ovom vrućinom moramo biti oprezni i ne trošiti previše vode", rekao je Bouchre iz Francuske.

Krčki vodoopskrbni sustav povezan je s riječkim, iz kojeg se nadoknađuje dio potrebnih količina vode, no ni taj izvor nije neograničen. Neslužbeno se doznaje da i Rijeka razmatra uvođenje mjera štednje.

Otočki čelnici nastavit će pratiti podatke o razini vode koje dobivaju od tvrtke Ponikve voda.

"Naravno da razgovaramo i već smo svakodnevno u kontaktu. Sve ovisi o vremenskim prilikama. Prema informacijama koje dobivamo, situacija još nije kritična, ali pozivaju na oprez", rekao je Strčić.

Nada se da će se stanovnici i turisti odgovorno ponašati jer bi redukcija bila posljednja mjera.

Mjere štednje i u Zadru

Situacija s vodom nije dobra ni u Zadru, gdje su zbog suše i povećane potrošnje već uvedene mjere štednje pitke vode.

Iz zadarskog Vodovoda pozvali su građane i gospodarstvenike na odgovorno korištenje vode, osobito na smanjenje zalijevanja vrtova i nogometnih igrališta, pranja vozila i brodova te punjenja bazena. Građane također mole da se ne tuširaju na javnim plažama.

Direktor Vodovoda Zadar Tomislav Matek upozorio je da velik dio vode u sustavu ostaje nefakturiran zbog dotrajale infrastrukture i ilegalnih priključaka.

"Gubici nastaju zbog razlike između iscrpljene i prodane vode. Glavni su razlog stari sustav i dotrajali cjevovodi, a drugi je krađa vode. Procjenjujemo da se oko 50 posto gubitaka odnosi na krađu", rekao je Matek.

Potvrdio je da su slučajeve prijavljivali policiji te da su s njom provodili zajedničke akcije. Pojedini su slučajevi završili pred državnim odvjetništvom i sudom, no, kako kaže, dosad su osuđene tek dvije ili tri osobe.