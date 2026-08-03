HEP umirio građane nakon problema u regiji: Struje u Hrvatskoj neće nedostajati

Hidrološke prilike trenutačno ne ugrožavaju pouzdanost rada proizvodnog sustava niti sigurnost opskrbe električnom energijom, a vodostaj u akumulacijama na planiranim je i prosječnim razinama, doznaje se u ponedjeljak iz Hrvatske elektroprivrede (HEP).

"U ovom trenutku hidrološke prilike ne ugrožavaju pouzdanost rada proizvodnog sustava niti sigurnost opskrbe električnom energijom", kaže se u HEP-ovom odgovoru Hini na pitanje o utjecaju suše i vrućine na proizvodnju struje i sigurnost opskrbe.

HEP navodi da smanjena proizvodnja električne energije u pojedinim susjednim državama može utjecati na povećanu potražnju za električnom energijom na regionalnom tržištu te posljedično na kretanje veleprodajnih cijena.

"Takve okolnosti mogu utjecati na cijenu i raspoloživost električne energije za tržišnu nabavu, no trenutačno ne predstavljaju rizik za sigurnost opskrbe u Republici Hrvatskoj", kaže HEP.

Akumulacije na prosječnim razinama

Što se pak tiče hidrološke situacije, HEP kaže da ju trenutno obilježavaju niži vodostaji, što je uobičajeno i očekivano za ljetno razdoblje.

"Unatoč nižim vodostajima, razine vode u akumulacijskim jezerima nalaze se na planiranim, odnosno prosječnim razinama za ovo doba godine, što omogućuje optimalno upravljanje akumulacijama i proizvodnim kapacitetima hidroelektrana", rekli su Hini iz HEP-a.

HEP navodi da kontinuirano prati hidrološke prilike te proizvodnju iz hidroelektrana prilagođava raspoloživim količinama dotoka, stanju akumulacija i potrebama elektroenergetskog sustava.

"Sigurnost i stabilnost opskrbe električnom energijom osiguravaju se optimalnim korištenjem svih raspoloživih domaćih proizvodnih izvora te, prema potrebi, nabavom električne energije na tržištu. Takav način rada predstavlja redoviti dio upravljanja elektroenergetskim sustavom, osobito u razdobljima povećane potrošnje, primjerice tijekom toplinskih valova", kaže se u HEP-ovom odgovoru Hini.

HEP, kako navodi, kontinuirano prati stanje u domaćem i regionalnom elektroenergetskom sustavu te upravlja proizvodnim portfeljem i nabavom električne energije kako bi u svim okolnostima osigurao pouzdanu, sigurnu i stabilnu opskrbu svojih kupaca.

Suša stvara probleme u Europi

Vodostaj hrvatskih i europskih rijeka ovih je dana na povijesno niskim razinama, zbog dugotrajne suše i toplinskih valova.

Uz poremećaje u riječnom prometu, poljoprivredi i industriji to je ugrozilo proizvodnju električne energije.

Tako je zbog preniskog vodostaja Dunava ugašena nuklearna elektrana Paks u Mađarskoj, a u Rumunjskoj se miniranjem njegova toka vodu se pokušava preusmjeriti, kako bi je bilo dovoljno za hlađenje nuklearne elektrane Černavoda. Hidroelekrana Đerdap na granici Srbije i Rumunjske radi s petinom kapaciteta.