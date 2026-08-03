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Šokantno priznanje NBA legende: 'Praktički sam se srušio mrtav i vratio se u život'

Šokantno priznanje NBA legende: 'Praktički sam se srušio mrtav i vratio se u život'
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Foto: Kevin C. Cox/Getty images/Profimedia

Chis Bosh otkrio da je bio blizu smrti

3.8.2026.
18:27
Maj Gašparac
Kevin C. Cox/Getty images/Profimedia
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Američki košarkaš Chris Bosh otkrio je da je bio blizu smrti u siječnju ove godine.

Bosh je bio član "velike trojke" momčadi Miami Heata koja je osvojila dvije NBA titule, a karijeru je prekinuo 2017. zbog zdravstvenih problema, točnije borbe s krvnim ugrušcima u plućima i nogama.

"Imao sam epizodu u siječnju. Praktički sam se srušio mrtav i vratio se u život. Ne šalim se. Imao sam još jednu plućnu emboliju. Bilo je to u siječnju. Proveo sam tjedan dana u bolnici. Pijte svoje lijekove. Ja svoje pijem svaki dan, brinem o sebi i pratim stanje. Pritom nisam imao nikakve simptome. S tim se moraš nositi do kraja života. Mislio sam da je to iza mene. Nije, pa se sada samo trudim strogo držati svoje terapije", rekao je u razgovoru sa Samom Yipom za HoopsHype.

Boshova borba s krvnim ugrušcima počela je još 2015. i prekinula mu karijeru na vrhuncu, sa samo 31 godinom. Nakon ponovljenih problema, NBA liga je njegovo stanje proglasila previše rizičnim za nastavak igranja.

Chris BoshSmrtNbaMiami HeatKrvni Ugrušci
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