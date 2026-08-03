Sopić uoči dvoboja s Dinamom izašao pred novinare: 'Nemojte misliti da sam bedast...'

Dinamo i Kauno Žalgiris igraju u utorak na Maksimiru prvu utakmicu u 3. pretkola Lige prvaka, a dan prije tog dvoboja trener litavske momčadi Željko Sopić održao je konferenciju za medije.

Sopić, koji je ranije u karijeri vodio i Dinamo i veliki je navijač kluba s Maksimira, nije skrivao da je ova utakmica za njega posebna.

"Velik dan za sve nas, posebno za mene. Došao sam u svoj grad boriti se za Ligu prvaka, spremni smo i dat ćemo sve od sebe da imamo šansu u uzvratnoj utakmici", rekao je na početku.

Potom je uslijedilo pitanje litavskih novinara koji su ga pitali o specifičnost ove utakmice jer u njoj vodi klub protiv onoga za koji navija.

"Kao kada me pitate koje dijete više volim... Ovo je moj posao, na suprotnoj sam strani i dat ću sve od sebe da pobijedim utakmicu. Naravno da ću ostati na drugoj strani cijeli život, ali u ovoj utakmici ću biti na suprotnoj strani. To je život. Ovo je poseban dan za mene. Htio sam izvući Dinamo, htio sam doći doma i igrati protiv Dinama. Nemojte misliti da sam bedast i da ne razumijem Dinamovu kvalitetu i razlike između nas, ali gledajući kvalifikacije u Ligi prvaka općenito, sa stajališta Kauno Žalgirisa, igrali smo protiv Drite koja je imala veći koeficijent od nas i prošli smo. Onda smo igrali s ekipom s Farskih Otoka, također veći koeficijent, prošli smo i njih. Mjesec dana smo stožer i ja s dečkima, napravili smo velike pomake u igri. Znamo kakav je ulog, znam što znači Dinamu kada igra na Maksimiru, nošen tisućama navijača. Znam da neće biti lako, ali nismo ovdje došli turistički. Da smo došli turistički, otkazali bismo utakmicu i predali se. Dat ćemo sve od sebe i nakon utakmice vidjeti je li to dosta", poručio je.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Uz Sopića, na konferenciji je bio i Ivan Fiolić, bivši igrač Dinama koji od ovoga ljeta igra za Žalgiris.

"Ovdje sam odrastao, napravio prve korake i počeo igrati nogomet. Bit će to posebna noć za nas, moramo dati sve od sebe. Već sam imao priliku igrati protiv Dinama s Lokomotivom, Goricom i Osijekom, već sam zabio Dinamu i neće se ništa promijeniti. Neću slaviti ako zabijem", rekao je Fiolić.

Potom je Sopiću stiglo pitanje o Litvi i posebnom motivu protiv Dinama.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

"Iznenađen sam Litvom. Najvažnije mi je kako se osjećam iznutra. Predivan je grad, jako topli ljudi. Podsjećaju me na moju Hrvatsku i lijepo mi je. Nemam nikakav dodatan motiv da se dokažem protiv Dinama. Posebna je utakmica, ali smo radom i zalaganjem došli do ovoga. Iz vaše perspektive, možda to vama ne izgleda kao neki uspjeh, i ja to shvaćam, ali za litvanske prilike ovo je nešto nevjerojatno. Suprotstavljamo se u Ligi prvaka protiv najjačeg kluba u kvalifikacijama. U slučaju prolaska, igramo ponovno protiv najjačega, u slučaju ispadanja igramo protiv “nekog” Bešiktaša. Takve stvari su litvanski klubovi samo sanjali. Nakon utakmice protiv kluba s Farskih Otoka, rekao sam igračima: to je bilo jučer i moramo živjeti u sadašnjosti", rekao je pa odgovorio na pitanje o taktici:

"Želite da to sada kažem pred svima njima? Da sada objasnim? Pitajte na drugi način. Znam sve Dinamove vrline i mane. Vidjet ćemo kako će se naši igrači adaptirati na 15 ili 20 tisuća navijača, nije isto igrati pred toliko gledatelja, pritisak je veći. Iskreno, uživat ću."