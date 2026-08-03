Sopić uoči Dinama doveo dojučerašnjeg igrača Bijelih i velikog hajdukovca

Kauno Žalgiris kojeg vodi Željko Sopić obilno se otvara prema igračima iz HNL-a, a posebno u oči upada transfer koji se dogodio pred utakmicu protiv Dinama u sklopu trećeg pretkola Lige prvaka.

"Zeleno-bijeli dres ubuduće će nositi i ovaj povremeni kandidat za australsku reprezentaciju i dugogodišnji igrač splitskog Hajduka. Taj 28-godišnji veznjak, koji ima australsko i hrvatsko državljanstvo, s prekidima je cijelo desetljeće bio u legendarnom hrvatskom klubu, a sada se pridružio Kauno Žalgirisu. Anthony Kalik je odigrao gotovo 200 utakmica u najjačoj hrvatskoj nogometnoj ligi i postigao 30 golova. Tijekom karijere nogometaš je osvojio australski i hrvatski nogometni kup, a u klubovima Gorica i Hajduk trenirao ga je Litvanac Valdas Dambrauskas", poručili su iz kluba na svojim stranicama.

Just before the UEFA Champions League third qualifying round match against Dinamo Zagreb, the team was joined by long-time Hajduk Split member and Australian national team candidate Anthony Kalik 🔥 pic.twitter.com/0cKg6tZ0wS — FK Kauno Žalgiris (@FKKaunoZalgiris) August 3, 2026

Iako je transfer Kalika obavljen u 'zadnji čas' pred utakmicu protiv Dinama, postoje šanse kako će Sopić dati upravo bivšem igraču Hajduka priliku zaigrati protiv jednog od njegovih najmrskijih rivala.

Osim Kalika Žalgiris je u nedjelju objavio transfer još jednog hrvatskog igrača, u taj je klub stigao i napadač Gabrijel Debeljuh, koji ima bogato inozemno iskustvo u Rumunjskoj. Uz Leona Krekovića i Ivana Fiolića, Sopić ima puno 'naših' lica.