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Sopić uoči Dinama doveo dojučerašnjeg igrača Bijelih i velikog hajdukovca

Sopić uoči Dinama doveo dojučerašnjeg igrača Bijelih i velikog hajdukovca
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Žalgiris je u nedjelju objavio transfer još jednog hrvatskog igrača, u taj je klub stigao i napadač Gabrijel Debeljuh

3.8.2026.
18:29
Sportski.net
Davor Javorovic/PIXSELL
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Kauno Žalgiris kojeg vodi Željko Sopić obilno se otvara prema igračima iz HNL-a, a posebno u oči upada transfer koji se dogodio pred utakmicu protiv Dinama u sklopu trećeg pretkola Lige prvaka.

"Zeleno-bijeli dres ubuduće će nositi i ovaj povremeni kandidat za australsku reprezentaciju i dugogodišnji igrač splitskog Hajduka. Taj 28-godišnji veznjak, koji ima australsko i hrvatsko državljanstvo, s prekidima je cijelo desetljeće bio u legendarnom hrvatskom klubu, a sada se pridružio Kauno Žalgirisu. Anthony Kalik je odigrao gotovo 200 utakmica u najjačoj hrvatskoj nogometnoj ligi i postigao 30 golova. Tijekom karijere nogometaš je osvojio australski i hrvatski nogometni kup, a u klubovima Gorica i Hajduk trenirao ga je Litvanac Valdas Dambrauskas", poručili su iz kluba na svojim stranicama. 

Iako je transfer Kalika obavljen u 'zadnji čas' pred utakmicu protiv Dinama, postoje šanse kako će Sopić dati upravo bivšem igraču Hajduka priliku zaigrati protiv jednog od njegovih najmrskijih rivala. 

Osim Kalika Žalgiris je u nedjelju objavio transfer još jednog hrvatskog igrača, u taj je klub stigao i napadač Gabrijel Debeljuh, koji ima bogato inozemno iskustvo u Rumunjskoj. Uz Leona Krekovića i Ivana Fiolića, Sopić ima puno 'naših' lica. 

Anthony Kalikželjko SopićžalgirisDinamo
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