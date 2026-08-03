Eutanazirat će 600 svinja, a ministar otkriva: 'Prijedlog koji sam dobio nisam mogao dopustiti'

ZARAŽENE KUGOM /

Počela je nova eutanazija svinja zbog Afričke svinjske kuge u četiri općine u Osječko-baranjskoj i Virovitičko-podravskoj županiji.

600 svinja bit će usmrćeno, a pod dodatni nadzor stavit će se još 300-tinjak gospodarstava. Unatoč mjerama, bolest se širi.

Veterinarski inspektori pokucali su jutros Dragi na vrata. Zbog Afričke svinjske kuge morali su mu eutanazirati svinje. Kaže da nije primijetio da su zaražene.

"Žao mi je. Jer to radim cijelu godinu. Godinu i pol dana da bih imao za familiju, djecu i unučad. Kupit ćemo u jesen da imamo nešto za klanje. Ali to nije to. To nije ono što sam ja odgojio, othranio za svoje potrebe", govori Drago Msiljan iz Velikog Rastovca.

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