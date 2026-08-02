Od vune do starih zanata: Tisuće ljudi posjetile najveću manifestaciju sjevera

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PORCIJUNKULOVO 2026 /

Stari zanati, tradicionalne delicije i povratak u vrijeme Zrinskih obilježili su ovogodišnje Porcijunkulovo, najveću turističko-zabavnu manifestaciju na sjeveru Hrvatske. I ove godine u Čakovec su stigle tisuće posjetitelja, a prostor Staroga grada pretvoren je u veliku radionicu na otvorenom.

Posebnu pažnju privukli su izlagači koji njeguju stare vještine i običaje.

"Pokazujemo mlađim generacijama da starost ne mora nužno biti tužna, već kreativna i vesela. I treba se učiti cijeli život", poručila je Nada Lovrec iz Gornjeg Mihaljevca, koja je predstavila ručne radove od vune.

Više pogledajte u prilogu.