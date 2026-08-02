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'STVARA SE NERVOZA...' /

Potpuni prometni kolaps na jugu Hrvatske! Načelnik: 'Neke obitelji su završile na Hitnoj'

Načelnik Općine Konavle Božo Lasić upozorio je da dugotrajna čekanja izazivaju sve veću nervozu među mještanima i putnicima

2.8.2026.
16:57
RTL Danas
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Potpuni prometni kolaps vlada na jugu Hrvatske. U kilometarskim kolonama čeka se na ulazak u Crnu Goru preko graničnog prijelaza Karasovići, a promet je paralizirao gotovo cijeli najjužniji dio zemlje.

Zbog svega je aktiviran Stožer civilne zaštite Općine Konavle, a na terenu su policija i vatrogasci s cisternom koji vozačima i putnicima dijele pitku vodu.

Brojni Konavljani otvaraju vrata svojih domova kako bi ljudima ponudili predah. Vozačima se preporučuje da, ako mogu, odgode putovanje prema graničnim prijelazima na krajnjem jugu zemlje.

"Nisam očekivao ovu gužvu. Ovo je prvi put da vidim ovoliku gužvu na ovoj dionici prema granici", rekao je Jauković iz Nikšića u Crnoj Gori.

Njazi, koji dolazi iz Njemačke, kazao je da su se kolone tijekom dana ipak nešto smanjile.

"Bio sam ovdje oko osam sati ujutro i tada je kolona bila duga 15 kilometara. Sada je oko osam kilometara i još čekamo", rekao je.

Ljudi čekaju i više od osam sati

Načelnik Općine Konavle Božo Lasić upozorio je da dugotrajna čekanja izazivaju sve veću nervozu među mještanima i putnicima.

"Stvara se nervoza među našim mještanima, ali i među ljudima koji u kolonama čekaju osam sati i više. Vidjeli smo potrebu za aktivacijom Stožera civilne zaštite jer je ljudima trebalo podijeliti pomoć i vodu", rekao je Lasić. 

Načelnik Općine Konavle dodao je da su neke obitelji zbog iscrpljenosti završile i na Hitnoj pomoći u Dubrovniku.

Gužve Na CestamaGužve Na GranicamaPrometni KolapsKonavleJug Hrvatske
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