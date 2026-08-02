Konavljani traže rješenje za kolaps, neki su bijesni: 'Trebalo bi da svi napravimo totalnu blokadu!'

Prometni kaos na jugu Hrvatske potpuno paralizira Konavle. Na graničnom prijelazu Karasovići prema Crnoj Gori čeka se i do deset sati, a kolone se protežu oko 25 kilometara. Pojedini putnici u automobilima provode gotovo 30 sati bez vode i pristupa sanitarnim čvorovima, dok se mještani teško probijaju do svojih kuća. Zbog situacije je aktiviran i Stožer civilne zaštite Općine Konavle.

Nakon prometnog kolapsa Konavljani pokušavaju pronaći kratkoročna i dugoročna rješenja. Kako piše Dubrovački dnevnik, raspravu je u Facebook grupi "Zavazda Konavle" pokrenuo jedan od članova, pozvavši građane da zanemare političke podjele.

"Ostavimo se sada tko je koja politička stranka i tko je za koga, nemojmo nikoga pljuvati", poručio je. Predložio je da se tijekom turističke sezone teretna vozila prema Crnoj Gori preusmjere alternativnim pravcima preko Bosne i Hercegovine.

Posebna prometnica za lokalno stanovništvo

Jedan od glavnih prijedloga je izgradnja odvojene prometnice namijenjene prolasku kroz Konavle, bez priključka prema graničnom prijelazu.

"Ta cesta ne bi imala priključak za granični prijelaz, s jasno vidljivim znakom da je put samo za lokalne ceste kroz Konavle", napisao je član grupe.

Predložio je i postavljanje brojača vozila te informativnih ploča koje bi vozače već na Dupcu i Pelješcu upozoravale na gužve i usmjeravale prema drugim graničnim prijelazima. Cesta od Pločica prema Moluntu i Konfinu, prema njegovoj ideji, tijekom najvećih gužvi bila bi namijenjena samo vozilima hrvatskih registracija.

Drugi građani smatraju da bi najprije trebalo urediti postojeći makadamski put iznad Molunta prema Prevlaci, izgraditi posebnu traku prema granici te proširiti Jadransku magistralu gdje god je to moguće.

"Čim krene jesen, to riješiti, a onda širiti magistralu gdje god se može sve do Ploča", stoji u jednom od komentara.

Traže otvaranje svih traka

Kao brzo i jednostavno rješenje dio građana predlaže dogovor s Crnom Gorom o drukčijoj organizaciji prometa na granici.

"Odmah otvoriti sve trake na graničnom prijelazu Karasovići prema Crnoj Gori, a povratak isključivo preko Konfina", napisala je jedna članica grupe.

Smatra da bi takva mjera donijela veliko poboljšanje, a mogla bi se dogovoriti u nekoliko telefonskih razgovora. Dodala je da bi uz cestu trebalo postaviti više prijenosnih toaleta i organizirati podjelu vode putnicima zarobljenima u kolonama.

Pojedini članovi pozivaju i na radikalnije poteze, piše Dubrovački dnevnik.

"Trebalo bi da svi upalimo aute i napravimo totalnu blokadu, pogotovo aerodroma. Onda bi se čulo za probleme", napisao je jedan građanin.

Ponovno se spominje i treći prometni trak od Ploča do Debelog Brijega, za koji dio mještana smatra da je mnogo realnije rješenje od potpuno nove brze ceste.

"To bi se moglo raditi od desetog do četvrtog mjeseca. To je puno realnija opcija od brze ceste", stoji u komentaru.

Građani zaključuju da se prometni kaos ponavlja tijekom svega nekoliko ljetnih mjeseci, zbog čega se sustav za sljedeću sezonu mora početi pripremati na vrijeme.