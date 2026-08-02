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Iskakale iz mora! Tune iznenadile kupače na Verudeli: Ali, brinu komentari ispod snimke

Iskakale iz mora! Tune iznenadile kupače na Verudeli: Ali, brinu komentari ispod snimke
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Foto: Screenshot 'Facebook'/Medulin FM

'Gdje su tune, tu je i morski pas', napisala je jedna žena u komentaru

2.8.2026.
15:15
Jaga Komazec
Screenshot 'Facebook'/Medulin FM
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Na moru se tijekom ljeta mogu zabilježiti brojni zanimljivi susreti s divljim životinjama, no stručnjaci uvijek upozoravaju da ih treba promatrati s udaljenosti i ne uznemiravati.

Jednu takvu snimku objavili su u nedjelju zaposlenici Medulin FM-a. Na videu se vide tune koje iskaču iz mora svega nekoliko metara od kupača na Verudeli.

"Tune na Verudeli iskaču iz mora svega nekoliko metara od kupača", napisali su uz snimku na Facebooku.

Prizor je mnoge oduševio, no dio građana zabrinuo se zbog mogućeg razloga takvog ponašanja.

"Gdje su tune, tu je i morski pas", napisala je jedna žena.

Druga je dodala da bi iskakanje tuna moglo značiti da u blizini pliva veći predator od kojeg pokušavaju pobjeći, dok kupači toga možda nisu svjesni.

Morski PasVerudelaTuna
komentara
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