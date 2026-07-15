Tvrdili da je velika bijela psina kod obale: Stručnjak otkrio što je zapravo snimljeno

Video morskog psa, navodno snimljenog oko dvije nautičke milje od ulaza u Boku kotorsku u Crnoj Gori, privukao je veliku pozornost na društvenim mrežama. U objavama se nagađalo da je riječ o velikoj bijeloj psini, no stručna procjena upućuje na drukčiji zaključak.

Ilija Ćetković iz crnogorskog Instituta za biologiju mora smatra da snimka najvjerojatnije prikazuje mako morskog psa, prenosi DuList.

"To nije iznenađujuće jer se gotovo tijekom svake od proteklih godina ulovi ili snimi u ovom dijelu Jadrana", napisao je Ćetković ispod objave.