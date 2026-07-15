Milan Knežević: 'Hrvatska je najustaškija država zapadne Europe'

Čelnik prosrpke Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević izjavio je da je Crna Gora postala “rob Hrvatske” u pregovorima o pristupanju Europskoj uniji, optuživši Zagreb za političke pritiske.

Predsjednik DNP-a Milan Knežević, koji je prije dvije godine proglašen personom non grata u Hrvatskoj, ocijenio je u razgovoru za RTS da službeni Zagreb postavlja sve šire zahtjeve prema Crnoj Gori u procesu europskih integracija.

Kazao je da Zagreb, među ostalim, traži rješavanje pitanja Prevlake, školskog broda “Jadran”, isplatu 17 milijuna eura ratne odštete za logor u Morinju, te povrat imovine u Boki, uz poruku da Hrvatska bez toga neće dopustiti zatvaranje pregovaračkih poglavlja.

Hrvatska od Crne Gore traži isplatu ratne odštete za logor u Morinju, gdje nitko nije dobio ni po prstima, rekao je Knežević.

U tom je kontekstu, ustvrdio je i da je Crna Gora "u ovom trenutku postala rob Hrvatske".

Oštre optužbe na račun Hrvatske

Knežević je iznio i oštre optužbe na račun Hrvatske, nazvavši je “državom koja je u ovom trenutku najustaškija u zapadnoj Europi”.

"Imate nacističkih pokreta širom zapadne Europe, ali ono što se sada događa u Hrvatskoj institucionalizirano je do razine da se oni ponose pozdravom 'Za dom spremni'… Pravo je čudo da tamo uopće žive Srbi", rekao je Knežević.

Zbog odluke crnogorskog parlamenta da usvoji rezoluciju o Jasenovcu, hrvatski MVEP proglasio je Kneževića, koji je imao veliku ulogu u toj odluci, nepoželjnim u Hrvatskoj. Istodobno ga je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić nazvao 'liderom Srba u Crnoj Gori'.

Kneževićeva stranka bila je do siječnja ove godine dio vladajuće koalicije u Crnoj Gori, ali je od tada u oporbi.