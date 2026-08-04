Ozbiljno upozorenje stiglo prije Thompsonova koncerta: 'Ne daj Bože da netko ovo napravi'

Na Thompsonov koncert u Šibeniku u utorak stiže gotovo 30 tisuća ljudi.

Uživo se uoči koncerta javila reporterka RTL-a Danas Tea Mihanović koja je razgovarala s gradonačelnikom Šibenika Željkom Burićem koji je otkrio koji su bili sigurnosni i drugi izazovi.

Što je bilo najzahtjevnije u organizaciji? Ipak se očekuje 30 tisuća ljudi, posebno na ovom uskom prometnom grlu kod Šubićevca.

Šibenik je specifičan grad. Govorimo o gradu koji se praktički nalazi na padinama brda i spušta prema moru. Naravno da je to vrlo zahtjevno. Vidite i po položaju stadiona i konfiguraciji terena da se praktički nalazimo unutar jednog šumskog područja, omeđenog većim ili manjim brdima s jedne i druge strane, što je predstavljalo posebne sigurnosne izazove.

Ono čemu smo se posebno posvetili, i zaista smo uložili puno truda, jest sigurnost svih posjetitelja, sigurnost onih koji dolaze na stadion, osiguravanje prometnih koridora, ali i sigurnost okolnog šumskog područja.

Zaista sam prezadovoljan. Posebno obraćam pozornost na to da nema pirotehničkih sredstava jer je to potencijalna opasnost. Nalazimo se okruženi visokim zgradama koje dominiraju stadionom, ali i ovim šumskim područjem. Ne daj Bože da netko ispali signalnu raketu s jedne od tih zgrada – tada bismo doista mogli imati problem.

Vidite da su vatrogasna vozila raspoređena na više lokacija unutar šumskog područja kako bi, čim uoče da se nešto događa, mogli odmah intervenirati.

Za sada sve teče onako kako smo predvidjeli – bez velikih gužvi, bez velikih zastoja i bez nervoze, unatoč tome što se u gradu nalazi više od 30 tisuća posjetitelja.

Što očekujete večeras? Iz policije upozoravaju da će biti teže izaći iz grada nego ući, kada svi odjednom krenu nakon koncerta. Tijekom dana ljudi su ipak pristizali postupno i planiranim rutama. Što ste naučili iz iskustva u Sinju prije godinu dana, kada su pojedini posjetitelji s koncerta odlazili tek u sedam ili osam ujutro?

Naravno da je najveći izazov trenutak završetka koncerta i izlaska ljudi sa stadiona. Svi će željeti što prije otići do svojih vozila i krenuti kući.

Mislim da ipak neće biti nekih posebnih gužvi. Ono što očekujemo, uz suradnju posjetitelja i dobru koordinaciju svih službi, jest da će se ljudi organizirano kretati prema industrijskoj zoni Podi, gdje je veliko parkiralište. To je jedino organizirano parkiralište koje, uvjetno rečeno, nije u pješačkoj zoni.

Posjetitelji koji su ondje ostavili automobile koristit će organizirani autobusni prijevoz. Vjerujem da će to dobro funkcionirati jer je osigurano 25 autobusa, a svaki niskopodni autobus u prosjeku može primiti stotinjak putnika. U nekoliko tura svi će biti