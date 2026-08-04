Ova plaža mami crnim pijeskom i 'dijamantima': Pruža prizore koje je nemoguće zaboraviti

Po crnom vulkanskom pijesku razasuti su prozirni ''dijamanti“ koji blistaju na suncu i mijenjaju boje ovisno o vremenu. Prekrasno, zar ne? Na prvi pogled izgleda kao nešto što je stvorilo računalo ili kao da uopće nije s našeg planeta. Diamond Beach (Breiðamerkursandur) nalazi se na Islandu, nedaleko od ledenjačke lagune Jökulsárlón.

Ova jedinstvena plaža dio je nacionalnog parka Vatnajökull, a njezin izgled mijenja se praktički svaki dan. Ponekad posjetitelji ovdje pronalaze male ledene kristale, a drugi put ogromne komade nalik grubo isklesanim staklenim skulpturama. Čak i ako se vratite više puta, nikada nećete vidjeti isto i upravo je to ono što je čini tako očaravajućom.

Kako su komadi leda dospjeli na plažu? Ledene sante odlamaju se s golemog ledenjaka Breiðamerkurjökull i putuju lagunom sve do oceana. Kroz uski prolaz između lagune i mora struje neke komade vraćaju natrag na obalu, gdje se polako tope na tamnom vulkanskom pijesku. Upravo taj kontrast stvara efekt zbog kojeg je mjesto dobilo nadimak Diamond Beach, odnosno Dijamantna plaža. Bijeli i prozirni komadi leda izgledaju poput golemih dragulja razasutih po crnom baršunu.

Najveću čar ova jedinstvena scena ima pri izlasku ili zalasku sunca, kada niske zrake prolaze kroz led i stvaraju šarene odsjaje. Tada plaža najviše podsjeća na kutiju s nakitom prosutu po obali.

Naziv Diamond Beach zapravo je samo nadimak koji su ovom mjestu dali turisti. Izvorno islandsko ime Breiðamerkursandur znači ''plaža okružena šumom“ i nema veze s blistavim komadima leda. Ipak, danas većina ljudi ovo mjesto poznaje upravo po njegovu slikovitijem nazivu.

Osim ledenih ''dijamanata“, islandska laguna privlači turiste i tuljanima koji iz oceana dolaze u ledenjačku lagunu, a zimi posjetitelji dolaze i zbog još jednog spektakla — polarne svjetlosti. Kada se šarena svjetlost odražava na površini među plutajućim santama, nastaje prizor koji je gotovo nemoguće zaboraviti.

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