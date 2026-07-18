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ODUŠEVLJAVAJU POSJETITELJE /

Nestvarni prizori s Jadrana: Ovo je 21 najljepša plaža po vašem izboru

Nestvarni prizori s Jadrana: Ovo je 21 najljepša plaža po vašem izboru
Foto: Sofija Maras
Plaža Duće, Omiš
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Hrvatska obala već desetljećima slovi za jednu od najljepših na Mediteranu, a njezine plaže svake godine oduševljavaju posjetitelje iz cijelog svijeta. Od dugih šljunčanih obala i pješčanih uvala do skrivenih kamenitih plaža okruženih netaknutom prirodom, Jadran nudi prizore koji ostavljaju bez daha.

Mnogima su upravo male i manje poznate plaže najdraže jer pružaju mir, kristalno čisto more i autentičan doživljaj ljetovanja. Svaki dio hrvatske obale ima svoje posebnosti pa se među omiljenim kupalištima mogu pronaći i spektakularne uvale na otocima, ali i plaže uz slikovite primorske gradove. Upravo zato izbor najljepše plaže uvijek je stvar osobnog doživljaja i uspomena koje vežu uz određeno mjesto.

Najljepše po vašem izboru pogledajte u galeriji. 

 

18.7.2026.
13:10
Magazin.hr
Sofija Maras
PlažaHrvatskaJadranHrvatska Obala
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