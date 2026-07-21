Tko je sve uživao uz Muru? Plavuša u cvjetnoj haljini posebno je privukla pažnju prolaznika

Šetnica sv. Barbare u Murskom Središću ponovno je bila mjesto susreta brojnih građana koji su slobodno poslijepodne odlučili provesti uz rijeku Muru. Na šetnici su se mogli vidjeti i biciklisti, rekreativci te ribolovci koji su strpljivo čekali svoj ulov, a mnogi su dan iskoristili i za ispijanje kave u omiljenom kafiću.

Među brojnim građanima, fotografu je za oko posebno zapela lijepa plavuša koja je ovaj ljetni dan iskoristila za šetnju u laganoj cvjetnoj haljini, a tko je još prošetao gradom, pogledajte u galeriji u nastavku.

Galeriju iz Murskog Središća donosi eMedjimurje.net.hr