Slavio bi 75. rođendan: Iza osmijeha Robina Williamsa krile su se ovisnost i psihičke borbe

Američki glumac Robin Williams, rođen 21. srpnja 1951., bio je jedna od najvećih holivudskih zvijezda, posebno poznat po svojim nezaboravnim komičnim ulogama. Prvu nominaciju za Oscara zaradio je 1987. godine za ulogu temperamentnog radijskog voditelja u ratnoj drami "Dobro jutro, Vijetname", dok je zlatni kipić osvojio za sporednu ulogu psihologa koji pomaže problematičnom genijalcu u filmu "Dobri Will Hunting".

Williams je odrastao u imućnoj obitelji te je prije glume studirao političke znanosti. Još od djetinjstva imao je nevjerojatan talent nasmijavati, ali i dirnuti ljude do suza. U srednjoj školi pohađao je dramsku skupinu, a kasnije je studirao na prestižnoj umjetničkoj akademiji Juilliard u New Yorku. Upravo ondje jedan od profesora savjetovao mu je da se usmjeri na komediju.

Prvi veliki proboj ostvario je krajem 70-ih godina zahvaljujući ulozi simpatičnog izvanzemaljca Morka u televizijskoj seriji "Mork & Mindy", koja ga je preko noći pretvorila u zvijezdu. Nakon televizijskog uspjeha uslijedila je impresivna filmska karijera tijekom koje je pokazao da jednako uvjerljivo može nasmijati i rasplakati publiku. Pamtimo ga po nezaboravnim ulogama u filmovima "Dobro jutro, Vijetname", "Društvo mrtvih pjesnika", "Kapetan Kuka", "Tatica u suknji", "Jumanji" i "Dobri Will Hunting", za koji je 1998. godine osvojio Oscara za najbolju sporednu mušku ulogu. Njegov zarazni humor, nevjerojatna sposobnost improvizacije i toplina kojom je pristupao svakom liku učinili su ga jednim od najvoljenijih glumaca svoje generacije.

Iako je na ekranu zračio humorom i pozitivnom energijom, privatno se godinama borio s alkoholizmom, ovisnošću o drogama i teškom depresijom. Robin Williams preminuo je u kolovozu 2014. godine u svom domu u Tiburonu u Kaliforniji. Imao je 63 godine.

U nastavku galerije prisjetite se čovjeka koji je svojim humorom, talentom i karizmom obilježio generacije gledatelja.

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