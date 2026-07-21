Ovaj automobil je pokorio cijelu Kinu, a sada želi i Europu: Hoće li uspjeti?

Zamislite automobil koji se u jednoj jedinoj godini, u samo jednoj zemlji, proda u 460.000 primjeraka. To nije tiskarska pogreška. Četiri stotine i šezdeset tisuća. Da stavimo tu brojku u perspektivu, to je gotovo jednako ukupnom broju svih električnih automobila registriranih u Velikoj Britaniji, šestom najvećem tržištu automobila na svijetu, tijekom cijele 2025. godine. Ili, ako želite, to je dvostruko više od ukupne prodaje svih novih automobila u Portugalu.

Automobil o kojem je riječ zove se Geely EX2 i on je fenomen koji je prvo pokorio Kinu, a sada se sprema učiniti isto s Europom. Na papiru, ovaj simpatični električni supermini ima sve: nevjerojatnu prostranost, solidan domet i, očekivano, privlačnu cijenu. No, kao i u svakoj dobroj priči, postoji jedan veliki "ali" koji bi mogao zasjeniti njegov zvjezdani uspon. To je automobil koji istovremeno oduševljava svojom praktičnošću i dovodi do ludila svojim digitalnim mušicama.

>>> U galeriji pogledajte detalje modela Geely EX2 <<<

Od 24.500 do 30.000 eura

Na kraju se sve svodi na cijenu. U Velikoj Britaniji, EX2 se prodaje u rasponu od oko 24.500 do 30.000 eura. To ga čini jednim od jeftinijih električnih automobila, ali konkurencija je brutalna. Za gotovo isti novac, kupci mogu dobiti spomenuti Renault 5, Fiat Grande Pandu ili Citroen e-C3, automobile koji pršte karakterom. Za samo nekoliko tisuća eura više, tu su izvanredni rivali poput MG4, Kia EV2 ili Volkswagen ID. Pola, koji nude bolji domet, bolje performanse i daleko profinjenije vozno iskustvo.

Vrijednost Geelyja EX2 leži isključivo u njegovoj prostranosti i bogatoj standardnoj opremi. No, u segmentu gdje emocije i stil igraju veliku ulogu, pitanje je hoće li samo praktičnost biti dovoljna da privuče kupce.

Sve u svemu, Geely EX2 je automobil ekstrema. S jedne strane, on je genijalno praktično i prostrano vozilo, gotovo savršen gradski obiteljski automobil za one kojima je prijevoz puka potreba. Učinkovit je, udoban i nudi prostor koji je nezamisliv u ovoj klasi. S druge strane, muče ga trome performanse, bezličan dizajn i, što je najvažnije, softver koji se čini nedovršenim i frustrirajućim.

>>> U galeriji pogledajte detalje modela Geely EX2 <<<

Ima potencijal postati ozbiljan igrač

To je automobil koji biste bezrezervno preporučili prijatelju koji mrzi vožnju i samo želi stići od točke A do točke B, ali nikada zaljubljeniku u automobile. Ako Geely ispravi softverske nedostatke, EX2 ima potencijal postati ozbiljan igrač. Do tada, on ostaje obećanje koje je tek napola ispunjeno.

>>> U galeriji pogledajte detalje modela Geely EX2 <<<