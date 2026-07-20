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Hoće li ovaj kompaktni SUV biti prekretnica za Hrvate? Novi narodni auto ima odličnu cijenu!

Hoće li ovaj kompaktni SUV biti prekretnica za Hrvate? Novi narodni auto ima odličnu cijenu!
Foto: Volkswagen
Na prvi pogled, ID. Cross odiše poznatim Volkswagenovim genima, ali ih interpretira na svjež i moderan način. Dizajnerski jezik, nazvan "Pure Positive", naglašava vizualnu stabilnost i robustan stav, baš onako kako kupci SUV modela i očekuju.
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Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, Volkswagen je napokon podigao zavjesu s jednog od svojih najvažnijih modela u posljednjih nekoliko godina. Stigao je ID.Cross, potpuno električni kompaktni SUV koji ne predstavlja samo nasljednika iznimno popularnog T-Crossa, već i prekretnicu u strategiji marke iz Wolfsburga.

U eri kada električni automobili postaju sveprisutni, ali često i cjenovno nedostupni, ID.Cross dolazi s obećanjem demokratizacije električne mobilnosti. S početnom cijenom najavljenom ispod 28.000 eura, Volkswagen ne cilja samo na postojeće zaljubljenike u struju, već na široke mase vozača koji traže svestran, moderan i, najvažnije, pristupačan obiteljski automobil.

No, niska cijena samo je početak priče, jer ID.Cross donosi tehnologiju, prostranost i dizajnerska rješenja koja su do sada bila rezervirana za znatno skuplje segmente.

>>> U galeriji pogledajte kako izgleda VW ID.Cross <<<

Novi narodni auto za električno doba

Kako je prilikom predstavljanja izjavio Thomas Schäfer, prvi čovjek marke Volkswagen: "ID.Cross objedinjuje tehnološku stručnost, čist dizajn, impresivna detaljna rješenja i istinske svestrane kvalitete - sve uz izvrstan omjer vrijednosti i cijene. To su idealni preduvjeti za novu Volkswagenovu priču o uspjehu."

Početak pretprodaje u Hrvatskoj očekuje se tijekom kolovoza, a osnovna izvedba s cijenom ispod 28.000 eura bit će dostupna nešto kasnije. Prvi primjerci na našim cestama trebali bi se pojaviti početkom 2027. godine.

ID.Cross možda nije revolucionaran u svakom pogledu, ali predstavlja iznimno zreo, promišljen i zaokružen proizvod koji ispravlja pogreške iz prošlosti i nudi upravo ono što većina kupaca traži: svestranost, tehnologiju i, najvažnije, pristupačnost. Ovo bi doista mogao biti novi narodni auto za električno doba.

>>> U galeriji pogledajte kako izgleda VW ID.Cross <<<

20.7.2026.
13:51
Antonela Ištvan
Volkswagen
AutomobiliVolkswagenVwId.crossElektrični Automobili
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