Hoće li ovaj kompaktni SUV biti prekretnica za Hrvate? Novi narodni auto ima odličnu cijenu!

Nakon dugog iščekivanja i brojnih najava, Volkswagen je napokon podigao zavjesu s jednog od svojih najvažnijih modela u posljednjih nekoliko godina. Stigao je ID.Cross, potpuno električni kompaktni SUV koji ne predstavlja samo nasljednika iznimno popularnog T-Crossa, već i prekretnicu u strategiji marke iz Wolfsburga.

U eri kada električni automobili postaju sveprisutni, ali često i cjenovno nedostupni, ID.Cross dolazi s obećanjem demokratizacije električne mobilnosti. S početnom cijenom najavljenom ispod 28.000 eura, Volkswagen ne cilja samo na postojeće zaljubljenike u struju, već na široke mase vozača koji traže svestran, moderan i, najvažnije, pristupačan obiteljski automobil.

No, niska cijena samo je početak priče, jer ID.Cross donosi tehnologiju, prostranost i dizajnerska rješenja koja su do sada bila rezervirana za znatno skuplje segmente.

>>> U galeriji pogledajte kako izgleda VW ID.Cross <<<

Novi narodni auto za električno doba

Kako je prilikom predstavljanja izjavio Thomas Schäfer, prvi čovjek marke Volkswagen: "ID.Cross objedinjuje tehnološku stručnost, čist dizajn, impresivna detaljna rješenja i istinske svestrane kvalitete - sve uz izvrstan omjer vrijednosti i cijene. To su idealni preduvjeti za novu Volkswagenovu priču o uspjehu."

Početak pretprodaje u Hrvatskoj očekuje se tijekom kolovoza, a osnovna izvedba s cijenom ispod 28.000 eura bit će dostupna nešto kasnije. Prvi primjerci na našim cestama trebali bi se pojaviti početkom 2027. godine.

ID.Cross možda nije revolucionaran u svakom pogledu, ali predstavlja iznimno zreo, promišljen i zaokružen proizvod koji ispravlja pogreške iz prošlosti i nudi upravo ono što većina kupaca traži: svestranost, tehnologiju i, najvažnije, pristupačnost. Ovo bi doista mogao biti novi narodni auto za električno doba.

>>> U galeriji pogledajte kako izgleda VW ID.Cross <<<