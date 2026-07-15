Prvi smo testirali novu njemačku uzdanicu: Tri detalja baš jako odskaču i impresioniraju

Nakon dugo vremena, u ovom dobu hiperprodukcije SUV-ova, imali smo priliku družiti se s jednim kompaktom. Prvi smo u Hrvatskoj testirali novu, redizajniranu Opel Astru koja je u travnju imala međunarodnu premijeru u Šibeniku. Preciznije, vozili smo Opel Astru 1.2 XHT, riječ je o hibridu koji nudi sasvim pristojnih 145 konjskih snaga. U eri u kojoj se čini da svaki proizvođač ima svoju definiciju hibridne tehnologije, Opel je odlučio ponuditi nešto što naziva 'blagim hibridom', ali se u praksi ponaša kao nešto znatno više. Testirani model obećava spoj njemačke preciznosti, oštrog dizajna i ekološke osviještenosti.

Foto: Bojan Terglav

Astra je s redizajnom dobila još oštriji i moderniji izgled. Prepoznatljivi 'Vizor' prednji dio sada je dodatno naglašen osvijetljenim logotipom munje, što je prvi takav slučaj za Astru, a tu je i novi svjetlosni potpis 'Kompas'. Izgleda agresivno, svježe i nedvojbeno njemački.

Na prvu, kad smo automobil preuzeli dojam je bio solidan, ali kako su dani prolazili tako smo uvidjeli da je riječ o jednom zaista dobrom automobilu, jako dobro posloženom i koji nudi, ako se uzme u obzir njegova cijena, jako dobar omjer uloženog i dobivenog.

Foto: Bojan Terglav

Dizajn, svjetlosni potpis i ADAS sustavi

Prije svega, izdvojili bismo odmah tri detalja koja su nas oduševila. Prvo, dizajn. Iako nije riječ o revoluciji i sasvim novom modelu, osvježena Opel Astra je uistinu dizajnerski pogođena, rekli bismo, u sridu. S koje god strane pogledate novu Astru, sve je na svojem mjestu i imate dojam kako bi baš tako sve i trebalo biti. Naravno, ni dvobojna karoserija nije na odmet. Crni krov ovaj ionako nizak automobil, vizualno dodatno spušta. Prednja maska, svjetla, osvjetljeni Opelov logo i 'hauba' baš su fino pogođeni i imaju taj izražen agresivan i privlačan izgled. Zadnji kraj također je fino odrezan sa iznimno efektno odrađenim svjetlima.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Opel Astra je jedan od onih automobila koji, što ga više gledate i vozite, primjećujete neke nove detalje koji vas sve više oduševe. Sve u svemu, dizajn zaslužuje apsolutnu peticu.

Druga stvar, svjetla, odnosno svjetlosni potpis nove Astre. Imamo samo jednu riječ - WOW! Dakle, novi moment s osvjetljenim Opelovim logom te horizontalnim i vertikalnim crtama uz njega, dodatno podižu cjelokupni dojam automobila na jednu gotovo premium razinu.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

O kvaliteti svjetala ne treba ni trošiti riječi, riječ je o Intelli-Lux LED Pixel HD svjetlima koja nude jednostavno vrhunski doživljaj, a prokleto je zabavno gledati 'igru snopova svjetala' kad se automobil upali po mraku. Prema mojem osobnom sudu, jedna od najefektnijih ali i najboljih svjetala na tržištu. Opel, sjedi pet!

Foto: Bojan Terglav

I tu dolazimo do trećeg detalja koji nas je zaista oduševio, a to su famozni ADAS sustavi pomoći za vozača koji su sada već obavezni u svim vozilima. No, ovdje ne govorimo o njihovoj kvaliteti, već implementaciji. Ti sustavi pomoći u Opelu su toliko dobro integrirani da vas uopće ne traže da ih ugasite, kao što to radite na većini drugih automobila, već naprotiv ostavljate ih upaljenima zato što - ne smetaju. Ti zvukovi nisu agresivni, već lagani, a tonovi koji proizvode su pomalo čak i umirujući, ne buče, ne pile vas u mozak, već su blagi, kao što bi i trebali biti i tek sugeriraju da bi trebali smanjiti brzinu ili da se prepreka nalazi ispred vas. Također, ovdje bismo dodali i zvuk žmigavca koji je toliko suptilan da je baš gušt ga upaliti.

Foto: Bojan Terglav

Što se skriva ispod haube?

Autonomna, odnosno poluautonomna vožnja je također nešto što nova Astra odrađuje besprijekorno, i na autocesti i na lokalnim cestama. Automobil se uredno drži sredine trake, ne leluja, a adaptivni tempomat čini sve što se od njega traži. Koči na vrijeme i ne trza. Bravo za Opel! Inače, ova funkcija je zaista nešto što se rijetko kad hvali i spominje, a jedna je od boljih koji je izmišljena, pogotovo kod dužih putovanja kada noge traže malo odmora.

Foto: Bojan Terglav

U srcu ove Astre kuca poznati 1,2-litreni trocilindrični turbo benzinac, koji sam po sebi razvija solidnih 136 konjskih snaga. No, kako živimo u doba elektrifikacije, Opel mu je dodao i 48-voltni blagi hibridni sustav s elektromotorom od 21 kW, smještenim unutar kućišta mjenjača. Tako ukupna snaga sustava iznosi 145 KS i 230 Nm okretnog momenta, što je sasvim dovoljno za automobil C-segmenta. Snaga se na prednje kotače prenosi putem uglađenog šesterostupanjskog automatskog mjenjača s dvostrukom spojkom, koji je posebno razvijen za hibridne pogone.

Foto: Bojan Terglav

Iako ga Opel službeno svrstava u kategoriju 'blagih' ili mild-hibrida, testovi i stvarna vožnja pokazuju da se ovaj sustav ponaša gotovo kao 'pravi' hibrid. Za razliku od većine blagih hibrida koji samo pomažu benzinskom motoru, Astri ovaj sustav omogućuje kratkotrajnu vožnju isključivo na struju, osobito u gradskim uvjetima. Pri malim brzinama, prilikom kretanja ili manevriranja, benzinski motor se u potpunosti gasi, a automobil se kreće tiho i bez emisija. U idealnim uvjetima, poput lagane vožnje po ravnom, može održavati brzinu do 50 km/h na struju na udaljenosti od sedamsto do osamsto metara. To je ta njemačka zabuna s početka priče - tehnički je jedno, a u praksi nešto puno bolje.

Na papiru, ubrzanje od nula do sto kilometara na sat za otprilike devet sekundi ne zvuči kao nešto od čega će vam zastati dah. Međutim, u vožnji se Astra doima znatno živahnijom. Međuubrzanja su odlučna, što znači da nećete imati problema s pretjecanjem na otvorenoj cesti. Ono što jesmo primijetili je da postoji malo kašnjenje, odnosno odziv na gas. Kad vi želite malo žešće stisnuti gas, e onda automobilu treba djelić sekunde da shvati što se od njega traži i onda krene. No, ovjes Astre zna biti pomalo neodlučan - pokušava biti sportski tvrd, no na neravninama pri nižim brzinama djeluje neudobno i kruto, dok mu u zavojima nedostaje konačne oštrine.

Foto: Bojan Terglav

Novčanik će vam biti zahvalan

Astra nudi vrlo solidne brojke kada govorimo o tome koliko ćete često morati na benzinsku postaju. Uglavnom, novčanik će vam biti zahvalan. Deklarirana potrošnja od strane proizvođača je 4,9 litara benzina na 100 kilometara. Mi nismo bili na tako niskim razinama, ali nismo bili ni daleko. Dok nam je ukupna potrošnja za vrijeme testa iznosila 6,6 litara, a vozili smo se uglavnom u sportskom modu, te dosta po gradu, ipak nam je na relaciji od Šibenika do Zagreba, vozeći se starom cestom, ona iznosila 5,5 litara, što je hvalevrijedan rezultat.

Foto: Bojan Terglav

Unutrašnjost slijedi filozofiju vanjštine - čiste linije i digitalizacija, ali s mjerom. Dominira takozvani 'Pure Panel', koji spaja dva desetoinčna zaslona u jednu cjelinu. Grafika je jasna, sustav je intuitivan, a pohvalno je što je Opel zadržao fizičke prekidače za ključne funkcije poput klimatizacije. Ipak, mnogi će se složiti da je kabina, iako kvalitetno sastavljena, pomalo monotona i bezlična. Tamne boje i oštri kutovi stvaraju vrlo ozbiljan, gotovo sterilan ambijent. Nedostaje joj malo francuskog šarma ili talijanske razigranosti. No, ergonomija je besprijekorna. Vozačka pozicija se lako pronalazi, a Opel posebno ističe svoja Intelli-Seats sjedala, koja su na višim razinama opreme AGR certificirana i dizajnirana po uzoru na sjedala za bicikle kako bi smanjila pritisak na trticu tijekom dugih putovanja.

Foto: Bojan Terglav

E sad, da ne bi ispalo da samo hvalimo i da je nova Opel Astra auto bez mane, ajmo malo i o onim lošijim stranama. Prtljažnik i prostor za putnike straga. Iako se navodi kako prtljažnik ima 422 litre, dojam je da je riječ o dosta manjem prostoru, ali ima dvostruku podnicu. A kad je podnica na gornjoj poziciji, već jedan običan prijenosni frižider od 25 litara je previsok, odnosno ne dopušta pokrivci da sjedne na mjesto. Ipak, preklapanjem sjedala volumen raste na impresivnih 1339 litara.

Izuzetno zanimljiv paket

Također, koliko se dobro osjećaju vozač (udobno sjedalo s produljenjem za bedra i pomicanjem tog donjeg dijela prema gore) i suvozač, toliko je prostor skučen za putnike straga koji se neće baš nauživati na duljim putovanjima. Ali dobro, treba biti svjestan da je riječ o kompaktu koji dimenzijama ne odudara od konkurencije. Nova Opel Astra možda nije najidealnija za velike obitelji, ali za mlade i posebice manje obitelji svakako je dobar izbor. Naravno, ni oni stariji se sigurno ne bi žalili na novu Astru.

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Foto: Bojan Terglav

Što se tiče sigurnosti, Astra je na Euro NCAP testiranju 2022. godine osvojila solidne četiri zvjezdice. Prema novim, znatno strožim pravilima, peta zvjezdica joj je izmakla uglavnom zbog nedostatka središnjeg zračnog jastuka. Ipak, zaštita odraslih putnika ocijenjena je s visokih 80 posto, a dječjih s 82 posto, što potvrđuje da se radi o vrlo robusnom i sigurnom automobilu.

Foto: Bojan Terglav

Uz brdo opreme, a spomenimo da ova Astra ima čak i Heads-up displej te diskretno ambijetalno osvijetljenje, što nisu tipični dodaci za ovaj rang vozila, cijena testiranog modela iznosi 37.080 eura s PDV-om, dok odabrani model i pogon starta od 32.337,12 eura s PDV-om.

Foto: Bojan Terglav

Sve u svemu, nova Opel Astra predstavlja izuzetno zanimljiv paket. Nije bez mana - unutrašnjost bi mogla biti maštovitija, a ovjes udobniji. No, njezine vrline su brojne. Izgleda fantastično, prostranija je od konkurenata i nudi hibridni sustav koji donosi stvarne uštede u gradu bez kompliciranog punjenja na utičnicu. Iako nije sportaš, nudi više nego dovoljno snage za svakodnevnu vožnju. A o svjetlima da ne pričamo... U svijetu kojim vladaju SUV-ovi, Astra je podsjetnik na to koliko dobar i praktičan jedan klasični hatchback može biti i mogla bi biti pravi hit na hrvatskim cestama.

Foto: Bojan Terglav