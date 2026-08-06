Bivšoj novinarki i glumici odbijena žalba zbog dugogodišnjeg uhođenja i uznemiravanja majke

Zagrebački Županijski sud odbio je žalbu 40-godišnje bivše novinarke i glumice na odluku kojom joj je zabranjeno približavanje, uhođenje i uznemiravanje majke, piše Jutarnji list. Te mjere zato ostaju na snazi jer je sud procijenio da postoji opasnost da bi mogla ponoviti kazneno djelo. Ova odluka ne odnosi se na njezinu žalbu na nepravomoćnu zatvorsku presudu, o kojoj još nije odlučeno.

Općinski kazneni sud u Zagrebu sredinom svibnja nepravomoćno ju je osudio na godinu i pol zatvora. Prema presudi, šest mjeseci trebala bi provesti u zatvoru, dok se preostalih godinu dana neće izvršiti ako u roku od pet godina ne počini novo kazneno djelo. Izrečeno joj je i obvezno psihijatrijsko liječenje. Na tu je presudu uložila žalbu, o kojoj još nije pravomoćno odlučeno.

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Optužnica ju je teretila da je majku tijekom duljeg razdoblja vrijeđala, prijetila joj i fizički napadala. Prema navodima iz postupka, majku je vukla za kosu, udarala, gurala i bacala predmete prema njoj. U jednom joj je slučaju navodno zaprijetila da će joj „otkinuti glavu“ ako joj ne preda novac za alkohol.

Nasilje je, prema optužnici, kulminiralo kada je ušla u majčinu spavaću sobu, vikala i prijetila joj ubojstvom, a zatim je navodno krenula udarati štakom za hodanje. Nakon toga ju je, kako se navodi, uhvatila za vrat i počela gušiti, a potom ugrizla za podlakticu i pokušala joj odgristi kožu s ruke.

Biša novinarka i glumica je zbog obiteljskog nasilja bila uhićena u dva navrata, prvi put početkom veljače 2024., a drugi put u lipnju 2025. godine. U pritvoru je ukupno provela četiri dana, a ima i još jednu presudu zbog obiteljskog nasilja, piše Jutarnji list.

Tijekom postupka negirala je veći dio optužbi

„Samo sam je htjela spriječiti da ponovno te noći zove policiju. Zgrožena sam time što sam napravila, jako mi je žao i to nikada ne bih ponovila“, izjavila je. Dodala je da njezina majka boluje od paranoidnog i sumanutog poremećaja te demencije i ustvrdila da je te večeri halucinirala.

Navela je i da su njihovi odnosi dulje vrijeme bili narušeni, da su se često svađale i vrijeđale te da je ponekad razbijala stvari po stanu. Tvrdila je, međutim, da prije toga nikoga nije ozlijedila. Kazala je i da boluje od PTSP-a, da se liječila u Vrapču te da se planirala odseliti.

Njezina majka istražiteljima je ispričala drukčiju verziju događaja. Tvrdila je da nasilje traje godinama i da se boji vlastite kćeri.

„Ona je jako problematična. Tada je pila i po četiri litre vina dnevno. Početkom siječnja prijetila mi je da će mi otkinuti glavu ako joj ne dam novac za alkohol pa sam joj ga dala iz straha“, rekla je majka.

Prema njezinim riječima, tijekom posljednjeg incidenta uspjela je pobjeći u kupaonicu i pozvati policiju, nakon čega ju je hitna pomoć odvezla u bolnicu. Iako je rekla da se boji da bi je kći jednog dana mogla ubiti, navela je da ne želi da završi u zatvoru, nego smatra da joj je potrebno psihijatrijsko liječenje.