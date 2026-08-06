Vozač autobusa nije propustio pješake na zebri: Žena (75) teško ozlijeđena

Žena (75) je teško ozlijeđena, a muškarac (80) lakše u prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak oko 18.30 sati na raskrižju Ulice Ivana Zajca i Ribarske ulice u Rijeci. Vozač (54) autobusa riječkih registracijskih oznaka skretao je ulijevo te nije propustio pješake koji su prelazili kolnik, a bilo im je upaljeno zeleno svjetlo na semaforu, izvijestila je PU primorsko-goranska.

Ozlijeđenim pješacima pružena je liječnička pomoć u KBC-u Rijeka. Liječnici su kod 75-godišnje žene utvrdili teške tjelesne ozljede, dok je 80-godišnji muškarac prošao s lakšim ozljedama.

Policija provodi daljnje izvide kako bi utvrdila sve okolnosti prometne nesreće.