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NESREĆA U RIJECI /

Vozač autobusa nije propustio pješake na zebri: Žena (75) teško ozlijeđena

Vozač autobusa nije propustio pješake na zebri: Žena (75) teško ozlijeđena
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Ozlijeđenim pješacima pružena je liječnička pomoć u KBC-u Rijeka

6.8.2026.
12:39
Tajana Gvardiol
Zeljko Lukunic/PIXSELL
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Žena (75) je teško ozlijeđena, a muškarac (80) lakše u prometnoj nesreći koja se dogodila u utorak oko 18.30 sati na raskrižju Ulice Ivana Zajca i Ribarske ulice u Rijeci. Vozač (54) autobusa riječkih registracijskih oznaka skretao je ulijevo te nije propustio pješake koji su prelazili kolnik, a bilo im je upaljeno zeleno svjetlo na semaforu, izvijestila je PU primorsko-goranska. 

Ozlijeđenim pješacima pružena je liječnička pomoć u KBC-u Rijeka. Liječnici su kod 75-godišnje žene utvrdili teške tjelesne ozljede, dok je 80-godišnji muškarac prošao s lakšim ozljedama.

Policija provodi daljnje izvide kako bi utvrdila sve okolnosti prometne nesreće.

Prometna NesrećaAutobusRijekaPješakinja
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