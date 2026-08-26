Snimili trenutak užasa: Ljudi koji bježe od sigurne smrti, sad stiglo novo upozorenje

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KATASTROFA NA TIBETU /

Sve je veći broj žrtava neviđene katastrofe na Tibetu. Najmanje 98 ljudi poginulo je u bujičnim poplavama na granici Nepala i Tibeta, a za stotinama se još traga. Među nestalima je više od 600 turista iz 28 različitih zemalja, među kojima su državljani Indije, SAD-a i Velike Britanije.

Snimke nadzornih kamera pokazuju trenutke u kojima bujica blata guta kuće i zgrade, dok ljudi pokušavaju pobjeći. Razorena su sela i ceste, a brojna područja prekrio je debeli sloj kamenja i blata.

Iz hrvatskog Ministarstva vanjskih poslova poručuju da nema hrvatskih državljana koji u Nepalu imaju prijavljeno prebivalište. Nepalske vlasti u pomoć su pozvale spasioce iz Kine i Indije.

Oglasio se i kineski predsjednik, a njegovu poruku pročitao je voditelj vijesti CCTV-a Kang Hui.

"Najbitnije je poduzeti sve moguće mjere kako bi se pronašle i spasile nestale osobe, evakuiralo i zbrinulo ugroženo stanovništvo te što prije pružila pomoć ozlijeđenima, kako bi se broj žrtava sveo na najmanju moguću mjeru", poručio je.

Riječ je o najrazornijoj katastrofi u Nepalu od potresa 2015. godine, u kojem je poginulo oko 9000 ljudi.

Više pogledajte u prilogu.