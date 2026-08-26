Snimka koja će vas rastopiti! Zelenski dobio poklon od boksačke zvijezde, pogledajte prizore

'SIMBOL ZAŠTITE' /

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sastao se u utorak u Kijevu s bivšim američkim profesionalnim boksačem Terenceom Crawfordom, koji mu je - kao gestu solidarnosti s Ukrajinom - poklonio štene po imenu Freya. Snimka koju je u utorak objavila press-služba ukrajinskog predsjednika prikazuje Crawforda kako predaje štene američkog pit bull terijera tijekom sastanka u uredu predsjednika.

Prema objavi Zelenskog na Telegramu, Freyin djed, Athos, preživio je rusku okupaciju Buče, grada u blizini Kijeva koji je postao simbol ruskih ratnih zločina na početku rata. Zelenski je rekao da je štene dobilo ime po budućem sustavu protuzračne obrane FREYA, "kao simbol zaštite".

"Poznajemo vas, znamo za vaše pobjede. I nama u Ukrajini također treba pobjeda, ali jedna. Jedna velika pobjeda, koja nam je važna. Važna je jer predstavlja način na koji možemo opstati", rekao je Zelenski Crawfordu tijekom sastanka. Freya je ime nordijske božice ljubavi, ljepote, plodnosti i rata. Potječe iz staronordijskog jezika i znači otprilike "gospodarica" ili "dama".