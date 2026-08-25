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NIŽU SE USPJESI /

Probuđeni košarkaši 'jašu dalje': Sprema se ludnica u Zadru uz poseban pozdrav Bojanu Bogdanoviću

Nakon završetka prijateljskog turnira u Njemačkoj hrvatska košarkaška reprezentacija nastavlja s pripremama za posljednju rundu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Izabranici Tomislava Mijatovića u Hamburgu su prvo svladali Tursku košem Marija Hezonje u zadnjoj sekundi, a potom su u finalu izgubili od domaćina Njemačke. U ovom reprezentativnom ciklusu Hrvatska će prvo u Zadru ugostiti Latviju, a na toj će se utakmici i službeno od košarke oprostiti Bojan Bogdanović. Samo tri dana kasnije slijedi gostovanje u Poljskoj. 

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25.8.2026.
20:35
Sportski.net
Hrvatska Košarkaška ReprezentacijaZadarKošarkaši
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