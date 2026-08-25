Probuđeni košarkaši 'jašu dalje': Sprema se ludnica u Zadru uz poseban pozdrav Bojanu Bogdanoviću

NIŽU SE USPJESI /

Nakon završetka prijateljskog turnira u Njemačkoj hrvatska košarkaška reprezentacija nastavlja s pripremama za posljednju rundu kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. Izabranici Tomislava Mijatovića u Hamburgu su prvo svladali Tursku košem Marija Hezonje u zadnjoj sekundi, a potom su u finalu izgubili od domaćina Njemačke. U ovom reprezentativnom ciklusu Hrvatska će prvo u Zadru ugostiti Latviju, a na toj će se utakmici i službeno od košarke oprostiti Bojan Bogdanović. Samo tri dana kasnije slijedi gostovanje u Poljskoj.