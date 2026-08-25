Višnjik će grmjeti za Hrvatsku: Dva sektora rasprodana, u prodaji ostale samo tribine

Velik interes vlada za kvalifikacijsku utakmicu Hrvatske i Latvije, koja će se u četvrtak, 27. kolovoza, odigrati u Dvorani Krešimira Ćosića na zadarskom Višnjiku.

Ulaznice za sektore Teleskop i Ring već su rasprodane, a navijačima su preostala još samo mjesta na tribinama. Hrvatski košarkaški savez putem svojih je službenih kanala pozvao navijače da ispune dvoranu i pruže podršku reprezentaciji u važnom kvalifikacijskom susretu. Karte možete kupiti OVDJE.

Izabranici Tomislava Mijatovića utakmicom protiv Latvije otvorit će drugi krug kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru. Povratak reprezentacije u grad koji košarku živi punim srcem trebao bi donijeti posebnu atmosferu, a podrška zadarske publike bit će važan adut u borbi za nove bodove.

Dodatni razlog velikog zanimanja za utakmicu je službeni oproštaj Bojana Bogdanovića od hrvatskog reprezentativnog dresa.

Bit će to prilika da zadarska publika i cijela hrvatska košarka još jednom pozdrave jednog od najvažnijih reprezentativaca novije generacije te mu zahvale na svemu što je pružio igrajući za Hrvatsku.

Hrvatski košarkaški savez ovu će večer iskoristiti i za zahvalu ljudima koji su tijekom ljeta, osobito u Dalmaciji i duž hrvatske obale, hrabro i požrtvovno štitili ljude, domove i prirodu.

Na utakmicu su zato pozvani hrvatski vatrogasci i članovi njihovih obitelji, kojima će HKS osigurati ulaznice.

Dvoboj Hrvatske i Latvije tako će biti mnogo više od obične košarkaške utakmice. Uz borbu za važne kvalifikacijske bodove, Višnjik će biti mjesto oproštaja od Bojana Bogdanovića te večer zahvalnosti, ponosa i zajedništva.

Teleskop i Ring već su popunjeni, a posljednje dostupne ulaznice za tribine prilika su navijačima da budu dio posebne zadarske večeri.