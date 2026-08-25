Marinela iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotografiju u bikiniju i istaknula savršenu liniju

Bivša kandidatkinja RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' Marinela Grljušić (23) uživa u ljetu, a dio atmosfere podijelila je i sa svojim pratiteljima na Instagramu. Na novoj fotografiji pozirala je u crvenom kupaćem kostimu, istaknuvši preplanuli ten i vitku figuru, a objava je brzo privukla pažnju njezinih pratitelja.

Foto: RTL

Otvoreno o povećanju grudi

Marinela je nedavno prošla kroz operaciju povećanja grudi, a cijeli proces odlučila je dokumentirati i otvoreno podijeliti sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Danas je aktivna na društvenim mrežama, gdje redovito dijeli trenutke iz privatnog života, ali i sadržaj vezan uz posao. Osim toga, vodi i vlastiti beauty salon.

U četvrtoj sezoni 'Gospodina Savršenog' Marinela je stigla sve do superfinala, gdje se borila za srce Šime Eleza. Ipak, Šime je na kraju odabrao Vanju, dok je Marinela napustila show bez glavne nagrade.