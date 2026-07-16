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Marinela i Barbara iz 'Gospodina Savršenog' utišale glasine: Evo u kakvom su odnosu

Marinela i Barbara iz 'Gospodina Savršenog' utišale glasine: Evo u kakvom su odnosu
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Foto: Instagram

Iako su ih životni putevi i stotine kilometara razdvojili nakon "Gospodina Savršenog", Marinela i Barbara dokazale su da je njihova veza jača od svih nagađanja

16.7.2026.
18:30
Hot.hr
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Iako u četvrtoj sezoni showa "Gospodin Savršeni" nisu pronašle ljubav, Marinela (24) i Barbara (23) pronašle su nešto jednako vrijedno, iskreno i čvrsto prijateljstvo.

Zbližile su se tijekom snimanja na Rodosu, a nastavile su se družiti i nakon povratka u Hrvatsku. Marinela se u showu borila za Šimu (27), dok je Barbara bila usredotočena na Miloša (38), no naposlijetku su obje stigle do završnice bez da su bile izabrane. Djevojke su poslije više puta isticale kako su jedna u drugoj pronašle najveću podršku.

Marinela i Barbara iz 'Gospodina Savršenog' utišale glasine: Evo u kakvom su odnosu
Foto: Instagram/Screenshot

Prijateljstvo za cijeli život

Nakon završetka emisije postale su nerazdvojne. Išle su na putovanja i u izlaske, a svoje zajedničke trenutke često su objavljivale na društvenim mrežama. Otkrile su i da su postale cimerice te da su oko pola godine živjele zajedno u Zagrebu.

Zajedno su putovale na puno različitih lokacija, uključujući Dubai, Makarsku te druge popularne destinacije. Marinela je Barbari jednom prilikom posvetila emotivnu rođendansku poruku u kojoj je istaknula koliko joj znači i koliko je važna osoba u njezinom životu. 

Marinela i Barbara iz 'Gospodina Savršenog' utišale glasine: Evo u kakvom su odnosu
Foto: Instagram/Screenshot

Ipak, zbog životnih okolnosti morale su se razdvojiti. Marinela se vratila u rodnu Požegu, gdje je pokrenula vlastiti posao i otvorila beauty salon, dok je Barbara nastavila živjeti u Zagrebu. S obzirom na to da dugo nisu objavljivale zajedničke fotografije, pojedini pratitelji počeli su se pitati jesu li i dalje bliske. Sada su pokazale da njihovu prijateljstvu udaljenost ne može ništa i da su u jednako dobrim odnosima kao i prije.

Gospodin SavršeniBarbara MandarićMarinela GrljušićPrijateljstvo
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