Barbara iz 'Gospodina Savršenog': 'Vjerujem da većini nije jasno kako održavam određeni lifestyle'

Mlada Barbara Mandarić (22), koja je postala poznata zbog sudjelovanja u četvrtoj sezoni popularnog showa Gospodin Savršeni, trenutno je aktualna tema u medijima. U spomenutom showu, Barbara je pokušavala osvojiti srce simpatičnog Šime i atraktivnog Miloša, a njezina pojavljivanja privukla su mnoge poglede i pažnju.

Sada je za Net.hr progovorila o svom privatnom životu, otkrivajući mnoge zanimljive detalje. Slavonka iz srca Hrvatske otkriva što joj je najvažnije kod muškarca, kako održava svoj luksuzni stil života, ali i što planira nakon sudjelovanja u popularnom showu.

Kako je vaš život izgledao nakon što su prve epizode emitirane? Prepoznaju li vas ljudi na ulici? Je li vam popularnost na društvenim mrežama porasla?

Iako sam u emisiji u početku bila dosta povučenija i tiša nego što sam u stvarnom životu, svakako sam dobila veliku popularnost, a tek smo u niskom startu, analitika profila mi ide do dva milijuna. U izlascima me konstantno prepoznavaju pa čak i traže fotografiju, meni je to simpatično.

U showu ste spomenuli da su neke djevojke glumile pred kamerama. Tko je bio vaš najveći oslonac i tko se, po vašem mišljenju, lažno predstavio?

Nije na meni da ulazim u to tko se kako predstavio i na koji je način prikazan, sigurna sam da svaka od nas ima svoje kvalitete.

Na društvenim mrežama često dijelite fotografije iz noćnih izlazaka i restorana. Kako uspijevate održati takav način života i što za vas znači luksuz?

Uživam u novom, kvalitetnom okruženju jer mislim da tako i rasteš kao osoba. Volim izlaske jer je to je najlakši način za upoznavanje interesantne okoline. U emisiji se moglo primijetiti da brzo izgubim interes ako mi okolina nije inspirativna, upravo zato se nisam htjela isticati u početku. Vjerujem kako većini nije jasno kako održavam određeni lifestyle, ali sve je stvar percepcije te su različita poimanja luksuza. Nekome je luksuz krov nad glavom, nekom jedrilica. Moramo kao društvo biti svjesni da svi mi objavljujemo sebe u najljepšim izdanjima i najboljim lokacijama. No, ne vodim “lažan instagram život”, daleko od toga, to je sve samo djelić mog života. Svjesna sam da svi priželjkujemo određena materijalna dobra i mislim kako je potpuno legitimno imati takve aspiracije, mislim u 2025. smo godini. Moram istaknuti da unatoč svemu tom blještavilu, pravo prijateljstvo smatram najvećim bogatstvom.

Čime ste se bavili prije nego što ste ušli u show i kako planirate iskoristiti popularnost koju ste stekli u "Gospodinu Savršenom"?

Popularnost ću pokušati iskoristiti na najbolji mogući način, za mene će to biti težak izazov jer nisam tip koji želi biti posvuda, izbirljiva sam. Sebe smatram jako maštovitom i ambicioznom. Volim kad mi se “krste” na ideje jer onda mora da su kvalitetne. Imam nešto u planu i mislim da je vrijedno borbe, samo mi nedostaje netko “glasniji” koga će zanimati moje mišljenje i čije mišljenje će uvažiti šire mase. Svjesna sam kako ću sada imati određeni utjecaj na pratitelje pa sam se i ovog Božića posvetila jednom preslatkom biću iz Azila, Rikiju.

Neke djevojke su spominjale da postoje atraktivnije i manje atraktivne djevojke u kući. Kako biste to komentirali?

Ne bih se htjela spuštati na razinu komentiranja nečije vanjštine, naravno da sam imala neke svoje favorite, ali ne bih nikoga imenovala. U prvoj epizodi sam istakla kako nije sve u fizičkom izgledu.

Koliko vam je važan fizički izgled, ne samo kod drugih, nego i kod vas same? Razmišljate li o promjenama ili ste potpuno zadovoljni svojim izgledom?

Fizički izgled je ono što te eventualno privuče na prvu, ali za dugoročno mislim da nema toliku ulogu, jako mi je bitno da se sud o nekome (ili o meni) ne donosi na temelju zgleda. To je jako zastarjelo mišljenje. Mlada sam cura koja se voli sređivati i držati do sebe. Stvarno je lijep osjećaj kad ti pozitivno komentiraju izgled jer i to je na neki način umjetnost. Trenutno sam zadovoljna svojim izgledom a u emisiji nemam ništa napravljeno na sebi, iako svi misle suprotno.

Kakav tip muškarca priželjkujete u budućnosti? Koje osobine mora imati da biste ga smatrali 'pravim' za sebe?

Muškarac dovoljno hrabar da bi me oborio s nogu mora imati osobine kao što su inteligencija, odgovornost, duhovitost. Netko s kim ne skidam osmijeh sa lica, netko sa sličnim pogledima na svijet, netko s kim bih generalno bila na sličnoj frekvenciji, karakterno mi mora parirati. Maniri su mi jako bitni, moram se osjećati kao princeza. Ne vjerujem u frazu kako se suprotnosti privlače.

