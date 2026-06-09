Marinela Grljušić odlučila se za estetski zahvat pa priznala: 'Čekaj, stvarno imam nove grudi'

Marinela Grljušić (24) domaćoj publici najpoznatija je kao jedna od kandidatkinja četvrte sezone RTL-ova showa Gospodin Savršeni. Nakon završetka emisije nastavila je graditi karijeru na društvenim mrežama, a nedavno je otvorila i vlastiti beauty salon.

S pratiteljima često dijeli detalje iz privatnog i poslovnog života, a ovoga puta odlučila je otvoreno progovoriti o estetskom zahvatu kojem se nedavno podvrgnula. Marinela je povećala grudi, a za Net.hr otkrila je kako je donijela tu odluku, kako je protekla operacija te kakav je bio oporavak.

Desetak dana nakon zahvata javila nam se iz Egipta, gdje trenutno boravi, i priznala da ju je cijeli proces ugodno iznenadio te da se oporavlja mnogo lakše nego što je očekivala.

Foto: Privatna arhiva

Kada ste prvi put počeli razmišljati o povećanju grudi i što je na kraju presudilo kod donošenja te odluku?

Ne mogu reći da sam o tome razmišljala godinama ili da mi je to bila velika životna želja. Bila sam zadovoljna svojim tijelom, ali s vremena na vrijeme prošla bi mi kroz glavu misao kako bih možda voljela mrvicu veće grudi, naravno ako bi sve izgledalo prirodno i skladno.

Odluka je zapravo došla prilično spontano. Otišla sam na konzultacije, razgovarala s doktorom Ostojićem i vrlo brzo shvatila da sam spremna na taj korak. Imala sam potpuno povjerenje u njega i njegov tim, dobila sam termin brže nego što sam očekivala i jednostavno sam rekla sama sebi: „Zašto ne?“

Foto: Privatna arhiva

Jeste li imali strahove prije zahvata?

Iskreno, nisam. Inače nisam osoba koja se previše boji stvari, a pogotovo kada imam povjerenje u ljude s kojima surađujem. Mislim da je kod ovakvih zahvata najvažnije pronaći doktora kojem vjerujete.

Od prvih konzultacija osjećala sam se sigurno uz doktora i njegov tim, tako da nisam imala neke velike strahove ni dvojbe. Znala sam da sam u dobrim rukama i to mi je bilo dovoljno da cijelom procesu pristupim potpuno opušteno.

Kako je izgledao dan operacije?

Dan operacije izgledao je puno jednostavnije nego što sam očekivala. Došla sam u polikliniku ujutro, presvukla se za operaciju i vrlo brzo već bila na operacijskom stolu. Cijeli tim bio je toliko ugodan i profesionalan da nisam stigla ni razmišljati o samoj operaciji.

Zaspala sam, sanjala i probudila se. U jednom trenutku sam doslovno pomislila: "Čekaj malo, pa ovo nije san, ja stvarno imam nove grudi."

Najviše me iznenadilo koliko sam se dobro osjećala nakon zahvata. Naravno da sam odmarala i pazila na sebe, ali već isto poslijepodne otišla sam do ljekarne, malo prošetala gradom pa čak i na kratku masažu stopala jer obožavam masaže. Sve skupa bilo je puno opuštenije i jednostavnije nego što sam zamišljala.

Foto: Privatna arhiva

Koliko je oporavak bio zahtjevan?

Još uvijek sam u fazi oporavka jer je prošlo tek desetak dana od operacije, ali mogu podijeliti svoje dosadašnje iskustvo. Moram priznati da me oporavak ugodno iznenadio. Znam da su mi se nakon objave javile djevojke koje su imale puno zahtjevniji oporavak, tako da mogu govoriti samo u svoje ime.

Već treći dan nakon operacije radila sam u svom beauty studiju, a drugi dan sam popila samo jednu tabletu protiv bolova i nakon toga više nisam imala potrebu za njima. Najviše sam osjećala pritisak u prsima i trebalo mi je malo vremena da se naviknem na činjenicu da odjednom imam grudi.

Trenutno sam čak i u Egiptu, bez problema sam putovala avionom i normalno funkcioniram, naravno uz malo više opreza nego inače. Svi s kojima sam razgovarala pomalo su iznenađeni koliko se dobro osjećam, a iskreno, i ja sam.

Koliku ste veličinu implantata odabrali i kako ste odlučili da je upravo ta mjera najbolja za vas?

Odabrala sam implantate od 350 ml, anatomskog oblika, odnosno oblika suze, i postavljeni su iznad mišića.

Što se tiče same veličine, prepustila sam to doktoru jer se iskreno ne razumijem previše u mililitre, profile i sve ostalo. Znala sam samo što želim - da izgleda prirodno, ženstveno i skladno s mojom građom. Na konzultacijama smo isprobali veličinu i doktor mi je preporučio upravo 350 ml.

Priznajem da sam se u jednom trenutku čak bojala da će biti prevelike, ali rekla sam sama sebi da vjerujem stručnjaku. Na kraju se pokazalo da je doktor bio u pravu. Da sam slušala samu sebe, vjerojatno bih odabrala manje implantate, a danas mislim da bi mi bili premali. Ovako mi je rezultat doslovno savršen za moje tijelo, tako da je moj savjet ženama, poslušajte doktora.

Foto: Privatna arhiva

Koji broj grudnjaka nosite danas i jeste li zadovoljni rezultatom?

Trenutno tijekom noći nosim stezni grudnjak, a doktor mi je preporučio da ga nosim još narednih šest mjeseci. Prvih sedam dana nakon operacije nisam ga skidala uopće, a sada preko dana uglavnom nosim uski bodi ili laganu odjeću u kojoj mi je ugodno.

Što se rezultata tiče, najviše me iznenadilo koliko se brzo čovjek navikne na promjenu. Naravno, još uvijek čekam konačan rezultat jer je prošlo tek desetak dana od operacije, ali svaki dan vidim sve ljepšu promjenu i baš me veseli pratiti taj proces.

Postoji li nešto za što bi voljeli da ste znali prije operacije?

Zapravo ne. Doktor mi je sve detaljno objasnio, prošli smo sve nalaze, dobila sam jasne upute kako se ponašati prije i nakon operacije, tako da nisam imala nepoznanica.

Možda bih samo poručila ženama da pokušaju u cijeli proces ući s pozitivnim mindsetom. Imam osjećaj da je najveći problem često strah od nepoznatog. Kada vjerujete svom doktoru, poslušate njegove upute i prepustite se procesu, sve postane puno jednostavnije nego što izgleda u našoj glavi prije same operacije.

Kako su reagirali obitelj i prijatelji kada ste im rekli za svoju odluku?

Moram priznati da sam se najviše bojala mamine reakcije. Znam da to možda nije najljepše od mene, ali nisam joj rekla za operaciju sve do dana zahvata. Mama je ipak druga generacija, a prije svega je mama i normalno je da brine za svoje dijete.

Na moje iznenađenje, odlično je reagirala. Mislim da je znala da ne bih napravila nešto pretjerano ili nepromišljeno. Čak bih rekla da nas je cijela situacija dodatno zbližila jer sam shvatila da će me podržati u mojim odlukama, čak i kada ih možda ne razumije odmah.

Prijateljima sam također rekla tek nekolicini ljudi jer sam termin dobila jako brzo. Njihova reakcija uglavnom je bila: "Ali zašto? Pa tebi to uopće ne treba." Nitko nije smatrao da je to nešto što moram napraviti, ali svi su poštovali moju odluku. Danas, kada vide rezultat, i obitelj i prijatelji slažu se da je sve ispalo jako lijepo i prirodno.

Foto: Privatna arhiva

Jeste li se susreli s negativnim komentarima i kako ste se nosili s njima?

Čak ne, ostala sam ostala ugodno iznenađena reakcijama ljudi. Po prvi put u životu da me nisu osudili. Kada sam podijelila svoju odluku na društvenim mrežama, očekivala sam barem poneki negativan komentar ili osudu, pogotovo zato što je ovo tema o kojoj svi imaju neko mišljenje.

Međutim, dogodilo se potpuno suprotno. Dobila sam stotine poruka podrške i lijepih želja. Čak sam se ponekad pribojavala otvoriti neke poruke jer sam mislila da me možda čeka kritika, ali gotovo svaki komentar bio je pozitivan.

Možda će nakon ovog članka biti i drugačijih mišljenja, ali zasad mogu reći da sam stvarno zahvalna ljudima na podršci i načinu na koji su prihvatili moju odluku.

Što je najvažnije znati prije nego što se netko odluči na operaciju grudi i postoji li neki mit o zahvatu koji bi voljeli razbiti?

Mislim da je najvažnije ne opterećivati se tuďim iskustvima. Svatko je drugačiji. Ja sam prije operacije pročitala svašta i naslušala se svakakvih priča, a na kraju je moje iskustvo bilo potpuno drugačije od mnogih koje sam čula.

Mislim da sam i sama prije operacije vjerovala nekim stvarima koje se često mogu čuti. Primjerice, da je oporavak strašno bolan i da mjesecima ne možete normalno funkcionirati. Naravno, svatko ima svoje iskustvo, ali mene je oporavak ugodno iznenadio i puno je lakše prošao nego što sam očekivala.

Drugi mit je da povećanje grudi rade samo žene koje nisu zadovoljne sobom. Ja sam bila zadovoljna svojim tijelom i prije operacije, ovo je jednostavno bila mala promjena koju sam željela napraviti za sebe.

Također, mnogi misle da će implantati uvijek izgledati umjetno i neprirodno, a danas to zaista ne mora biti tako. Mislim da je najvažnije pronaći doktora kojem vjerujete i koji će preporučiti ono što najbolje odgovara vašoj građi.

Zato bih svim ženama koje razmišljaju o operaciji poručila da se dobro informiraju, razgovaraju sa stručnjacima i donesu odluku zbog sebe, a ne zbog tuđih mišljenja.