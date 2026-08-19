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PRIRODNA LJEPOTA /

Lepa Brena objavila je fotografiju bez imalo šminke i zadivila javnost

Lepa Brena objavila je fotografiju bez imalo šminke i zadivila javnost
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Foto: Lucija Ocko/imago stock&people/Profimedia

Lepu Brenu smo navikli gledati u raskošnim izdanjima, no nije ni razočala objavom na kojoj je u potpunosti bez šminke pozirala ispred mosta u Mostaru s kojeg je prije 39 godina skočila

19.8.2026.
9:03
Hot.hr
Lucija Ocko/imago stock&people/Profimedia
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Estradna pjevačica Lepa Brena (65) oduševila je svoje pratitelje na Instagramu objavom niza fotografija iz Mostara. Pjevačica je posjetila grad na Neretvi uoči svog dugoiščekivanog koncerta te je odabrala pozirati u prirodnom izdanju, bez trunke šminke ispred Starog Mosta u  Mostaru što je izazvalo lavinu pozitivnih reakcija. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Prirodno i opušeno

Pokazavši zavidno samopouzdanje, Lepa Brena je pozirala nasmiješena, u potpuno prirodnom izdanju bez teške scenske šminke. Za večernju šetnju odabrala je laganu žutu haljinu s pojasom oko struka i šlicom do kuka. Na glavi je nosila šešir iste boje, a lice bez trunke šminke prekrila je efektnim naočalama. Pozirala je ispred jednog od najprepoznatljivijih simbola Bosne i Hercegovine, Starim Mostom u Mostaru, i obožavatelje podsjetila na scenu filma Hajde da se volimo u kojem ona glumi samu sebe, a njezin lik skače s tog istog mosta.

Lepa Brena objavila je fotografiju bez imalo šminke i zadivila javnost
Foto: Lucija Ocko/imago stock&people/Profimedia

Lepa BrenaMostarInstagram
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