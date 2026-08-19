Lepa Brena objavila je fotografiju bez imalo šminke i zadivila javnost

Estradna pjevačica Lepa Brena (65) oduševila je svoje pratitelje na Instagramu objavom niza fotografija iz Mostara. Pjevačica je posjetila grad na Neretvi uoči svog dugoiščekivanog koncerta te je odabrala pozirati u prirodnom izdanju, bez trunke šminke ispred Starog Mosta u Mostaru što je izazvalo lavinu pozitivnih reakcija.

Prirodno i opušeno

Pokazavši zavidno samopouzdanje, Lepa Brena je pozirala nasmiješena, u potpuno prirodnom izdanju bez teške scenske šminke. Za večernju šetnju odabrala je laganu žutu haljinu s pojasom oko struka i šlicom do kuka. Na glavi je nosila šešir iste boje, a lice bez trunke šminke prekrila je efektnim naočalama. Pozirala je ispred jednog od najprepoznatljivijih simbola Bosne i Hercegovine, Starim Mostom u Mostaru, i obožavatelje podsjetila na scenu filma Hajde da se volimo u kojem ona glumi samu sebe, a njezin lik skače s tog istog mosta.

Foto: Lucija Ocko/imago stock&people/Profimedia