Pripremite novčanike, stiže novi udar! Otkriveno što bi prvo moglo poskupjeti

Globalne cijene hrane mogle bi porasti za 11,8 posto ove godine te za 4,8 posto iduće jer eskalacija rata u Ukrajini dodatno pogoršava posljedice drugih poremećaja koji utječu na cijene hrane, procjena je Oxford Economicsa. Na najvećem udaru bi se pritom mogla naći pšenica što bi posljedično moglo povećati cijene kruha i tjestenine.

U svojoj analizi, Oxford Economics predviđa da će se najteže posljedice osjećati kod poljoprivrednih kultura - dakle žitarica, voća i povrće, te mliječnih proizvoda.

Istodobno, ekstremne vrućine i suša u Europi su oštetile usjeve, a poljoprivrednicima glavobolje zadaju visoke cijene energije i gnojiva, dodatno potaknutim ratovima na Bliskom istoku i u Ukrajini, prenosi Euronews.

Što najviše utječe na cijene?

Nakon toplinskog vala u Europi, europsko udruženje za trgovinu žitaricama i uljaricama Cocereal, izdalo je izvanredno izvješće procjene uroda u srpnju. Prema njoj, smanjili su svoje procjene žetve žitarica u EU i Ujedinjenom Kraljevstvu za gotovo deset milijuna tona.

Očekuje se da će žetva biti nešto slabija i u Njemačkoj nakon teške suše i toplinskih valova. Na to je već upozorilo Njemačko udruženje poljoprivrednika.

Iako je toplinski val prouzročio znatnu štetu, poljoprivrednici se također suočavaju s većim troškovima zbog poremećaja u opskrbi naftom i drugim sirovinama nakon blokade Hormuškog tjesnaca zbog rata s Iranom.

Na cijenu hrane u svijetu najviše utječe "rat između SAD-a i Irana i njegov utjecaj na inpute za proizvodnju hrane, uglavnom naftu, prirodni plin i gnojiva", pojasnio je viši ekonomist Tomáš Dvorak.

Globalne cijene dizela porasle su za 36 posto u srpnju u odnosu na prethodnu godinu, dijelom zbog poremećaja u važnom Hormuškom tjesnacu. A prognoze kažu da će cijene gnojiva ove godine porasti za 22 posto.

Istovremeno, na cijene hrane utječe i rat u Ukrajini. Žitarice čine 25 posto globalnog indeksa cijena hrane, a te dvije zemlje "zajedno čine oko 30 posto ukupnog globalnog indeksa izvoza pšenice i preko 10 posto kukuruza", dodaj je Dvorak.

Pšenica na udaru

Napadi na ruske i ukrajinske luke, utovarne terminale i brodove, kao i poremećaji izvoza žitarica iz Crnog i Azovskog mora, mogli bi utjecati na 86 milijuna tona godišnjeg kapaciteta izvoza žitarica, što je gotovo 17 posto globalnog izvoza žitarica, navodi se u izvješću.

Globalni indeks cijena hrane Oxford Economicsa prati cijene roba, tako da porast ne znači automatski i ekvivalentan porast cijena u supermarketima. Predviđeni porast u 2026. godini i dalje je niži od porasta od 14,2 posto zabilježenog u 2022. godini.

Ipak, najveći utjecaj osjetit će usjevi i mliječni proizvodi jer su oni najteže pogođeni sušama i vrućinama. "To će također utjecati na cijene prerađenih proizvoda - kruha, sira, vina ili ulja", upozorava Dvorak. S druge strane manje će to utjecati na proizvode poput mesa.

Kao kultura koja zahtjeva puno gnojiva, pšenica je ovdje pod najvećim pritiskom. Očekuje se da će cijene u trećem tromjesečju ove godine porastu za 36 posto u odnosu na lani.

A ona se, posjetio, koristi u prerađenoj hrani, od kruha do tjestenine, žitarica za doručak i keksa.

"Za svježu hranu, uglavnom voće i povrće, utjecaj će biti relativno brz i vjerojatno vidljiv u potrošačkim cijenama za dva do tri mjeseca. Za prerađenu hranu kašnjenja su dulja, s obzirom na vrijeme potrebno za berbu i preradu. Tamo očekujemo vrhunski utjecaj na potrošačke cijene za otprilike šest do devet mjeseci“, rekao je Dvorak.

To znači da bi cijene svježe hrane mogle početi odražavati poremećaje između listopada i studenog, dok bi se najveći utjecaj na cijena prerađene hrane mogao osjetiti između veljače i svibnja iduće godine.