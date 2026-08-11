Ličani zabrinuti, poslali Plenkoviću jaku poruku: 'Ulijevam li djeci otrov!?'

Iako je premijer Andrej Plenković nakon kriznog sastanka poručio da je voda u Lici sigurna za piće, među građanima koji žive u blizini ilegalnog odlagališta otpada i dalje nema osjećaja sigurnosti i neće je imati dok otpad ne nestane s ilegalnog odlagališta. Kažu da problem nije samo voda, već i strah od mogućeg onečišćenja tla, zraka i hrane.

Jedna od njih je Maja Vukelić, koja se prije tri godine s obitelji doselila iz Zagreba u Gospić. Upravo su priroda, čist zrak, domaća hrana i mirniji život bili među razlozima zbog kojih su odlučili promijeniti sredinu.

Danas, međutim, u blizini mjesta na kojem grade kuću suočeni su s potpuno drugačijom stvarnošću. Kako kaže, dočekala ih je ekološka katastrofa i nimalo dobar osjećaj.

"Miješaju se osjećaji zabrinutosti, straha, ljutnje, frustracije, nemoći, pogotovo nakon izjava vladajućih, gdje nas se ne svrstava među građane drugog reda, nego među nevažeće, ne subjekte, nego objekte. Jako je loš osjećaj. Zabrinuti smo za život i zdravlje, za nas, našu djecu i buduće naraštaje", poručila je.

'Nije samo stvar u vodi'

Maja kaže da njezina obitelj zasad i dalje pije vodu iz vodovoda jer vjeruje analizama prema kojima je voda zdravstveno ispravna. No, tvrdi, pitanje vode samo je dio problema.

"Radi se o neurotoksičnim, kancerogenim česticama, tvarima opasnima za kardiovaskularni sustav koje se šire zrakom i hranidbenim lancem", rekla je.

Zbog toga se, kaže, svakodnevno pita što smije dati svojoj djeci.

"Smijemo li mi hranu iz našeg vrta? Nabrali smo maline, napravili sok – ulijevam li ja djeci otrov? Smijem li kupiti jaja, meso od obližnjeg OPG-a? Evo, živim u jednom konstantnom strahu i osjećaju bespomoćnosti", kazala je.

Na premijerovu poruku da nema mjesta panici odgovara da građani ne paničare, nego imaju razlog biti zabrinuti.

"Imamo dokaz. Godinu i pol dana već znamo za ovu opasnost koja se nalazi tu. Sad imamo i dokaze i to nije paničariti, nego je to ozbiljna, zdravorazumska zabrinutost za vlastitu egzistenciju, za vlastiti život", rekla je.

Traži monitoring vode, tla i zraka

Posebno je zabrinjava to što se u dosadašnjim razgovorima i analizama ne spominje Rakitovec.

"To je legalno odlagalište na kojem je ilegalno odložen također kancerogeni i opasni otpad. Toksične tvari koje se nigdje ne spominju ni u kakvim analizama trenutno i mi zapravo još ne znamo na čemu smo", upozorila je.

Zbog svega toga traži stalno praćenje stanja.

"Ono što bih htjela je da mi imamo konstantan monitoring kad smo već u takvoj situaciji. Reakcija bi trebala biti koordinirana akcija Grada, Županije i države, konstantan monitoring ne samo vode, ne samo vodoopskrbnog sustava, nego općenito vode, tla i zraka. Mi moramo znati što jedemo, što dišemo i gdje živimo. Mislim da bi to bio minimum", rekla je.

Premijer je upitan i planira li doći u Liku. Maja kaže da je takav posjet odavno trebao biti realiziran.

"Ne znam što bih rekla. Bilo bi normalno da je došao. Ne sad, nego već prije godinu i pol dana. Bilo bi normalno da je došao jučer, a nakon ovakvih izjava možda je bolje da i ne dolazi", rekla je.

Građanska inicijativa: 'Šokirani smo i razočarani'

Na premijerove poruke reagirao je i član građanske inicijative 'Gospić je naš dom' koja je sudjelovala u razotkrivanju afere, Ivan Brlić. Kaže da su očekivali konkretniji odgovor nakon kriznog sastanka.

"Mi smo zapravo šokirani i razočarani. Prvenstveno iz razloga jer kad smo jutros doznali da će biti izvanredna sjednica, mislili smo da će se ovom problemu posvetiti studiozno i konkretno. Nažalost, obraćanje našeg premijera nas nikako ne zadovoljava, dapače, ostavlja prostora za zabrinjavanje", rekao je.

Kao posebno ozbiljan ističe nalaz vještačenja.

"Imamo vrlo jasan USKOK-ov nalaz, gdje su vještačenja Biotehničkog fakulteta ukazala na problem koji se nalazi ovdje, toliko ozbiljan da je on zapravo moguća ugroza za prirodu i ljude", poručio je.

'Naši zahtjevi ostaju isti'

Iako je nakon sastanka najavljeno ubrzavanje procesa, hitna sanacija zasad nije spomenuta. Resorna ministrica ranije je rekla da takva sanacija nije moguća.

Brlić tvrdi da građanska inicijativa zbog toga ne odustaje od svojih zahtjeva.

"Naši zahtjevi su i dalje isti. Oni su, naravno, temeljeni na onim dopisima i pravilnicima, s obzirom na to da se isključivo držimo zakonskih okvira. Mi smo u nekoliko navrata pisali i Europskoj komisiji, s obzirom na ozbiljnost problema koji nije problem Gospića, Like i Hrvatske, već Europske unije", rekao je.

Od institucija traže temeljitu i stručnu sanaciju, uz jasno definirane planove i rokove.

"Naši zahtjevi ostaju isti, oni su vrlo jasni i, nažalost, nama vrijeme curi. Bez obzira na to, inzistiramo na temeljitoj i kvalitetnoj stručnoj sanaciji koja uključuje točne planove rada i rokove", rekao je.

Posebno upozorava na činjenicu da je riječ o zakopanom infektivnom medicinskom otpadu, koji je već krenuo u podzemne vode.

U nedjelju se priprema novi prosvjed?

Građanska inicijativa najavljuje nove poteze.

Kao razlog za nastavak pritiska navode i dosadašnju dinamiku rješavanja problema.

"Kao što vidite, u godinu i pol dana mi nismo dobili niti rješavanje onog neopasnog otpada, svega deset posto, a kamoli da pričamo o onome što zapravo jest vrlo opasno za zdravlje", kazao je.

Na pitanje znači li to da je novi prosvjed vrlo izgledan, odgovorio je da će javnost o tome biti obaviještena.

U cijelu se raspravu uključio i gospićko-senjski biskup Marko Medo. Poručio je da se Crkva neće uključivati u političke prepirke, ali je istaknuo da je zaštita okoliša odgovornost svih.