RTL Danas doznaje: SDP, Možemo! i Drito odbili Grmojin poziv

Premijer Andrej Plenković sazvao je hitan sastanak s koalicijskim partnerima zbog slučaja opasnog otpada u Lici.

Ključni događaji:

Andrej Plenković sazvao je izvanredni sastanak s koalicijskim partnerima

Sastanak će početi u 11.00 sati

SDP, Možemo i Drito odbili Nikolu Grmoju

Tijek događaja:

SDP, Možemo! i Drito odbili Grmoju

10.37 - Predsjednik Mosta Nikola Grmoja ponovno je utorak poručio svim oporbenim Klubovima da se odazovu na hitan sastanak u podne u Hrvatskom saboru radi konzultacija i dogovora o zajedničkim aktivnostima vezanim uz slučaj Gospić.

Međutim, kako doznaje RTL Danas, SDP, Možemo! i Drito neće se odazvati.

Oglasila se Sandra Benčić

10.25 - Na Facebooku se oglasila koordinatorica stranke Možemo! Sandra Benčić.

Njezinu objavu u cijelosti prenosimo:

"Plenković je sazvao hitan sastanak koalicije danas u 11 sati. Tih sat dva odredit će političku sudbinu Domovinskog pokreta, HSLS, HNSa, osvojenih žetona i drugih jer danas će pokazat jesu li uopće politički akter ili su ponizni klimači HDZa.

Svi koalicijski partneri suoodgovorni su za zločin u Gospiću koji će na svojoj koži osjećati generacije. Imate li minimum političke odgovornosti danas ćete otkazati poslušnost onima koji su takav sustav stvorili da bi nekolicina profitirala na šteti koja se nanosi cijeloj zemlji.

Sad je trenutak da se maknete od toksičnog zagrljaja HDZa i pridružite se svojim građanima koji s pravom traže odgovornost za one koji godinama podaju Hrvatsku otpadnoj mafiji. Danas se ne klima glavom, danas ju napokon trebate dići!", napisala je Benčić.

Grmoja: 'Pad vlade je jedina moguća opcija'

10.12 - Nikola Grmoja rekao je na konferenciji Mosta da je jedan od ciljeva današnjeg sastanka u podne i "Izvanredna sjednica Hrvatskog sabora".

"Uvjeren sam da ćemo se oko toga složiti da nam je sjednica potrebna i da nakon ovakve afere gdje je cijela Hrvatska vidjela da korupcija, ne samo da osiromašuje ljude, ali korupcija ubija i oduzima živote. Ovdje se trovao hrvatski prostor, jedan najčišći mogući prostor, kako bi neki ljudi na tome ostvarivali privatnu korist. Ti ljudi imaju konkretna imena, a jedan od njih je Andrija Mikulić, državni inspektor, kojeg je postavio Andrej Plenković", poručio je Grmoja koji je na kraju dodao da je pad Vlade jedina moguća opcija.

Žurni sastanak

9.49 - Ne znam što bi drugo bilo tako žurno, rekao je jedan od članova vladajuće koalicije za Hinu, potvrdivši da je sastanak zakazan za 11 sati.

Sastanak online

8.53 - Premijer Andrej Plenković sazvao je u utorak hitan sastanak s koalicijskim partnerima zbog slučaja Gospić.

Kako RTL Danas doznaje, sastanak će se održati u 11.00 sati, ali video vezom.

Traži se reakcija Vlade

8.40 - Podsjetimo, tri stranke - Most, SDP i Drito zatražile su u ponedjeljak sazivanje izvanredne sjednice Sabora.

Hitnu reakciju Vlade zatražio je i predsjednik Republike Zoran Milanović, ali i predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, glavni HDZ-ov koalicijski partner.