Vlasnica karlovačke tvornice u suzama: 'Ostali smo bez svega!'

KATASTROFALNI POŽAR /

Tijekom noći na ponedjeljak gorio je požar u karlovačkoj tvornici Nova Chem, no lokaliziran je brzom intervencijom vatrogasaca. U gašenju požara na Maloj Švarči sudjelovalo je 60 vatrogasaca s 26 vozila.

Proširio se i na skladište tvrtke Gavranović. Okolnosti požara i visina materijalne štete će se utvrditi očevidom, a zatražena je i hitna provjera kvalitete zraka. Ozlijeđenih nema.

"Alarm je ujutro svirao, odzvonio, mi došli ujutro oko 5 sati, ušli unutra, ali je već počelo dimiti. Nismo mogli ni ući ni otvoriti vrata jer je bilo puno dima. Otvorili smo to, razvukli, došli vatrogasci i to je to. To se brzo proširilo", kazao je Luka Stavljenić, djelatnik Gavranovića.

Jutro je otkrilo veliku materijalnu štetu. Vlasnica tvornice u telefonskom razgovoru nam je kroz suze poručila: "Ostali smo bez svega". Više doznajte u prilogu.