Prevljak nakon prvijenca: 'Ako ne možeš pobijediti barem nemoj izgubiti'

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Dinamo se, čini se, još nije oporavio od ispadanja iz Lige prvaka. U 5. kolu SuperSport HNL-a hrvatski je prvak bio na rubu poraza od Istre 1961 na gostovanju u Puli.

Istra je u dva navrata vodila protiv Dinama. Hamza Jaganjac donio je prednost domaćinu, potom je izjednačio Dion Drena Beljo. Novo vodstvo Puležanima je vratio Dukan Ahmeti, ali je Dinamo od poraza spasio nekadašnji igrač Istre - Smail Prevljak koji je postavio konačnih 2:2 šest minuta prije kraja. Momčad Marija Kovačevića tako je produžila niz od 27 prvenstvenih utakmica bez poraza, koji traje još od studenoga prošle godine.

Što su nakon utakmice rekli trener Dinama Mario Kovačević i strijelac drugog pogotka Smail Prevljak pogledajte u videu na vrhu teksta.