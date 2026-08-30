Garcia se nakon velikog uspjeha vraća u realnost: 'Lokomotiva je posebna momčad'

Hajduk u ponedjeljak, nakon povijesnog plasmana u Europu nakon 16 godina, igra prvenstvenu utakmicu protiv Lokomotive.

Bili u susret ulaze sa sedam bodova i s četvrtog mjesta, dok Lokomotiva ima četiri boda i nalazi se na šestom mjestu. Utakmicu je najavio Gonzalo Garcia:

"Vraćamo se prvenstvu i čeka nas velika i vrlo važna utakmica protiv jako dobrog protivnika. Sada moramo prebaciti fokus na Lokomotivu. To je za mene posebna momčad. Mislim da igra jako dobar nogomet i radi neke stvari drukčije od drugih momčadi. Naše utakmice protiv njih uvijek su dobre jer rade dobre stvari. Moramo dobro raditi danas, a vjerojatno još malo i sutra ujutro kako bismo utakmicu dočekali u najboljem mogućem stanju", rekao je Garcia pa komentirao trenera Lokomotive Nikicu Jelavića:

"Za mene je on jako dobar trener. Radi neke stvari drukčije i uvijek je lijepo vidjeti trenera koji ima vlastitu ideju. Naše utakmice uvijek su zanimljive. Prošle sezone imali smo dobre dane protiv njih, ali moram reći da su u svim tim utakmicama sitnice često mijenjale njihov smjer. Nadam se da ćemo i ove godine imati jednaku sreću."

O odmoru nakon Rakowa i promjenama u sastavu

"Već sam govorio o igračima. Oni rade fenomenalno, a imamo vrlo težak raspored. Naravno, pobjeda neki dan i ostvarenje ovakvog cilja, činjenica da su mogli upisati svoja imena u povijest kluba, nešto je na što moraju biti ponosni. To im je bilo veliko olakšanje. Ali ovo je nogomet. Moramo se fokusirati na sljedeću utakmicu jer je sljedeća utakmica uvijek najvažnija. Oni su sretni, ali uvijek su sretni i dobro rade. Upravo zato smo ostvarili ovo što smo ostvarili. Bez takvog mentaliteta, predanosti, stava i profesionalizma, bez toga da se bore, nikad ne bismo ostvarili ono što smo ostvarili u četvrtak. Sada to želimo napraviti i u ponedjeljak, a onda nas čeka nova utakmica. Moramo se boriti svaki put", rekao je Garcia pa zaključio:

"Imamo neke igrače za koje moramo vidjeti u kakvom su stanju danas. Iskreno, još ne znam. Imam neke ideje u glavi, ali moramo prvo odraditi trening. Jučer smo imali samo trening oporavka, a danas ćemo raditi više i razmišljati o sutrašnjoj utakmici. Moram vidjeti kako su neki igrači. Mogu imati ideje u glavi, ali dok ne odradimo trening, a možda čak i do sutra ujutro, nećemo znati. Ne volim ništa ostavljati za posljednji trenutak, volim imati sve pripremljeno. Istina je da su se neki igrači neki dan potpuno ispraznili, i fizički i mentalno. Ali siguran sam da svi žele igrati. I to nešto govori o njihovu mentalitetu. Svi žele biti unutra svaki put i to je lijepo."