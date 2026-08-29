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jesen u europi /

Poznat je Hajdukov put u Europi: Evo kompletnog rasporeda i satnica utakmica

Poznat je Hajdukov put u Europi: Evo kompletnog rasporeda i satnica utakmica
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Foto: Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL/PIX

Bijeli se nakon 16 godina vraćaju u ligašku fazu europskog natjecanja, a europsku jesen otvaraju spektaklom protiv Ajaxa na Poljudu.

29.8.2026.
21:12
Sportski.net
Rafal Baranski/FORUM/PIXSELL/PIX
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Nakon punih 16 godina Hajduk će ponovno igrati ligašku fazu jednog europskog natjecanja. Ždrijeb Konferencijske lige u Monacu Splićanima je donio šest protivnika, a UEFA je sada potvrdila i kompletan raspored utakmica.

Hajduk će europsku jesen otvoriti na Poljudu protiv najzvučnijeg protivnika koji mu je ždrijeb mogao donijeti. U Split 15. listopada stiže Ajax, a utakmica počinje u 18:45. Bit će to posebno emotivna večer za navijače Bijelih, koji su na povratak u ovu fazu europskog natjecanja čekali još od sezone 2010./2011.

Ajax će tako prvi stići u Split, a samo tjedan dana kasnije Hajduk odlazi na prvo gostovanje. Bijele 22. listopada čeka dvoboj protiv Thuna u Švicarskoj, s početkom u 21 sat.

Nakon toga slijedi jedno od zanimljivijih i neobičnijih putovanja. Hajduk će 5. studenoga gostovati na Gibraltaru kod Lincoln Red Impsa. Susret počinje u 18:45.

Krajem studenoga europski nogomet ponovno se vraća na Poljud. Hajduk 26. studenoga dočekuje belgijski Sint-Truiden, a početak utakmice zakazan je za 21 sat.

Posljednja domaća utakmica ligaške faze igra se 10. prosinca, kada u Split stiže danski Nordsjaelland. I taj je dvoboj na rasporedu od 21 sat.

Hajduk će europsku jesen zaključiti još jednim gostovanjem u Danskoj. U posljednjem kolu, 17. prosinca, Bijeli igraju protiv Midtjyllanda, također s početkom u 21 sat.

Novi format donosi šest različitih protivnika

Konferencijska liga igra se u ligaškom formatu s 36 klubova na jedinstvenoj ljestvici. Svaka momčad odigrat će šest utakmica protiv šest različitih protivnika – tri kod kuće i tri u gostima.

Osam najbolje plasiranih klubova izravno će izboriti osminu finala, dok će momčadi od devetog do 24. mjesta igrati dodatno doigravanje za prolazak dalje. Za klubove koji ligašku fazu završe ispod 24. mjesta europska sezona završava.

Hajduk tako nakon dugog čekanja ponovno ima priliku izboriti europsko proljeće, a prvi veliki test stiže odmah na početku.

Kompletan Hajdukov raspored u Konferencijskoj ligi

15. listopada, 18:45

Hajduk – Ajax

22. listopada, 21:00

Thun – Hajduk

5. studenoga, 18:45

Lincoln Red Imps – Hajduk

26. studenoga, 21:00

Hajduk – Sint-Truiden

10. prosinca, 21:00

Hajduk – Nordsjaelland

17. prosinca, 21:00

Midtjylland – Hajduk

HajdukKonferencijska LigaRaspored
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