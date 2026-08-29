Božić poslao brutalnu prognozu pred Hrgovićev meč: 'Itauma pada oko sedme runde'

Stjepan Božić s velikim optimizmom čeka veliki teškaški okršaj Filipa Hrgovića i Mosesa Itaume. U razgovoru za RTL Danas najavio je pravi rat u ringu, ali i jasno poručio kome daje prednost.

Božić smatra kako će Hrgović od prve sekunde pokušati nametnuti svoj ritam te vjeruje da borba neće dočekati posljednju rundu.

„Pa iskreno, očekujem pravi rat. Očekujem da će i jedan i drugi, pogotovo Filip, krenuti jako od prve sekunde. Spreman je da ga stavi na svoje mjesto. Je talentiran, super je, ali premlad. Sumnjam da će taj meč otići na 12 rundi. Itauma pada negdje oko sedme runde“, prognozirao je Božić.

Itauma u borbu ulazi kao mlad, brz i neporažen teškaš, ali Božić smatra kako Hrgović na svojoj strani ima nešto što se ne može jednostavno nadoknaditi talentom, iskustvo iz velikih i teških borbi.

„Filipova prednost je ta mentalna snaga, stabilnost. O udarcu, naravno, da ne govorimo, suvišno je trošiti riječi. Filip je prošao puno više tih ratova. Naravno, Itaumu ne treba podcijeniti, jer ako ga se podcijeni, onda se može napraviti samo medvjeđa usluga. Mislim da ga Filip neće podcijeniti i da ga je doživio vrlo ozbiljno.“

Da je Hrgović ozbiljno pristupio jednom od najvećih izazova karijere pokazala je i priprema za borbu. Na vaganju je imao 107 kilograma, manje nego inače, a tijekom priprema radio je i s lakšim sparing partnerima kako bi se što bolje prilagodio brzini mlađeg suparnika.

Božić tvrdi da hrvatskog teškaša dugo prati, ali da ga nikada nije vidio u ovakvom stanju.

„Filip je u formi života. Ja ga nikad nisam tako vidio. Pratim ga već dosta dugo i definitivno mislim da nikad nije bio ovako spreman ni motiviran jer i sam zna da mu se ovom pobjedom otvaraju vrata raja“, zaključio je Božić.