Stanjivanje, suhoća i opadanje kose: Frizerka otkriva kako riješiti promjene u srednjoj dobi

Srednja dob, uz mudrost i samopouzdanje, donosi i niz promjena koje se često prvo očituju na kosi. Pojava sijedih vlasi, stanjivanje kose ili promjena njezine teksture prema suhoj i gruboj, predstavljaju izazove za mnoge žene. Umjesto suprotstavljanja prirodnim procesima, suvremeni frizerski pristup afirmira promjene i nudi sofisticirana rješenja.

Jedna od predvodnica takve filozofije je Samantha Cusick, frizerka iz Londona čiji savjeti pomažu ženama da postignu njegovan izgled i zadrže samopouzdanje u svakoj životnoj dobi, piše The Sun.

Prihvaćanje sijedih na moderan način

Dugi niz godina potpuno prekrivanje sijedih vlasi smatralo se imperativom, što je zahtijevalo česte posjete frizerskom salonu radi korekcije izraska.

"Prošla su vremena kada smo se borili protiv svake sijede vlasi. Današnji pristup slavi prirodnu ljepotu i naglasak je na prirodnijem izgledu", objašnjava Cusick.

U njezinim je salonima iznimno popularna tehnika poznata kao "grey blending", odnosno stapanje sijedih. Ovaj sofisticirani pristup ne prikriva sijede, već ih vješto integrira u cjelokupan izgled. Kombinacijom pramenova, polutrajnih preljeva i tehnike balayage stvara se višedimenzionalan izgled u kojem se sijede vlasi neprimjetno stapaju s ostatkom kose. Rezultat je mekan prijelaz bez oštrih linija, čime se produljuje razdoblje između bojenja. Na taj način, klijentice mogu posjećivati salon svakih deset do 16 tjedana, umjesto uobičajenih tri do četiri, što doprinosi očuvanju zdravlja i kvalitete kose.

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Izazov prorijeđene kose

Prorjeđivanje kose jedan je od najčešćih problema srednje dobi. Kao jedno od rješenja, Cusick nudi naprednu tehniku poznatu kao integracija mrežice.

Inovativno rješenje bez kirurgije

"Integracija mrežice je zaista revolucionarna. To je nekirurški postupak koji ženama sa značajnijim gubitkom kose može vratiti ne samo volumen, već i samopouzdanje. Transformacija je nevjerojatna", kaže Cusick.

Na područja s prorijeđenom kosom postavlja se iznimno tanka i prozračna mrežica prilagođena vlasištu. Kroz nju se zatim pažljivo provlači postojeća prirodna kosa te se integriraju novi pramenovi, čime se na prirodan način stvara dojam punoće i gustoće. Ovaj je postupak namijenjen ženama koje se suočavaju sa značajnijim gubitkom kose i traže neinvazivnu metodu za vraćanje volumena.

Frizure i stiliziranje za postizanje volumena

Volumen se, naravno, može postići i jednostavnijim metodama. "Dobra frizura može učiniti čuda za tanku kosu. Obožavam slojevite frizure inspirirane 1970-ima jer stvaraju pokret i iluziju punoće. Kosa odmah izgleda življe i gušće", savjetuje Cusick.

Slojevi daju kosi pokret i vizualnu punoću. Uz odgovarajuću frizuru, ključnu ulogu ima i stiliziranje. Korištenje velikih uvijača ili feniranje uz pomoć okrugle četke podiže kosu iz korijena i stvara trajan volumen. Ove jednostavne tehnike stiliziranja mogu znatno promijeniti izgled tanke kose.

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Njega kao temelj zdrave kose

S godinama se smanjuje proizvodnja prirodnih ulja u vlasištu, što kosu čini sušom i grubljom na dodir. Stoga je ključno prilagoditi rutinu njege.

"Njega je temelj svega. Kako starimo, kosa prirodno postaje suša, stoga je intenzivna hidratacija ključna", naglašava Cusick. Posebno ističe važnost proizvoda koji hrane vlas iznutra. Također preporučuje upotrebu šampona bez sulfata, osobito na obojenoj kosi jer njihove blaže formule čuvaju boju i zdravlje vlasi.

Zaštita kose tijekom toplinskog oblikovanja jednako je važna. "Nikada, ali nikada nemojte preskočiti zaštitu od topline", upozorava frizerka. Prije upotrebe sušila za kosu ili uvijača savjetuje nanošenje spreja za zaštitu od topline. Kao završni korak, za postojanost frizure, lagani lak za kosu pružit će fleksibilno učvršćivanje.

"Moj cilj nije slijepo pratiti trendove, već pronaći ono što najbolje odgovara svakoj pojedinoj ženi. Kada je frizura prilagođena vašem tipu kose, licu i životnom stilu, ona postaje dio vašeg identiteta i snažan izvor samopouzdanja", zaključuje Cusick.

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